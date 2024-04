Wstrząsające wyznanie Dawida Polaka. Lekarka miała oferować mu seks w trakcie terapii

On walczył z depresją, ona – robiąca "prężną karierę w social mediach i telewizji" – była jego terapeutką. W trakcie leczenia miała zaproponować mu… seks. W poruszającym i bardzo osobistym wyznaniu opisał to Dawid Polak, znany popularyzator nauki.

Wstrząsające wyznanie Dawida Polaka. Lekarka zaproponowała seks na depresję Fot. Instagram/@biotech.geek

Dawid Polak to znany z mediów popularyzator nauki, prowadzący popularne konto na Instagramie, gdzie edukuje swoich followersów w kwestiach związanych ze zdrowiem, w tym psychicznym. Ostatnio młody biotechnolog zaszokował sieć swoim wyznaniem. Z jego słów wynika, że padł ofiarą propozycji seksualnych ze strony własnej terapeutki.

"Muszę to z siebie wyrzucić" – napisał, po czym krótko przywołał historię leczenia swojej depresji. Jak stwierdził, w 2021 roku poprosił o pomoc panią psychiatrę, którą znał z Instagrama. Poprosił ją o płatną konsultację, o czym został jej pacjentem.

"Wiedziała dokładnie, z jakim świństwem walczę. W międzyczasie gadaliśmy koleżeńsko, jednakże nasza relacja zyskała wtedy też nowy wymiar, a mianowicie: pacjent i lekarz. Lekarka zwierzała mi się w tym czasie ze swoich prywatnych problemów miłosnych, a szczytem wszystkiego była propozycja…seksu" – napisał Polak.

"Na zamieszczone przeze mnie stories z chamskim komentarzem od obserwatora, dostałem od niej wiadomość: Ja mogłabym mieć z Tobą seks, więc wiesz jbc gdzie mnie znaleźć. Wtedy totalnie to olałem. Nie zrobiło to też na mnie wrażenia ani nie wzbudziło podejrzeń" – relacjonował Polak na swoim instagramowym koncie.

W dalszej części wpisu biotechnolog przyznał, że dopiero teraz, gdy jest już w lepszej kondycji mentalnej, uświadamia sobie, jak naganne było to, co zaoferowała lekarka. Wzbudziło to jego złość i niezgodę, tym bardziej że "owa kobieta edukuje w internecie o zdrowiu psychicznymi oraz robi prężną karierę w social mediach i telewizji".

Polak zaznacza, że napisał do lekarki, ona jednak obróciła sprawę w żart. "Całkiem niezły, boki zrywać" – skomentował mężczyzna.

Kim jest terapeutka, która zaproponowała seks Dawidowi Polakowi?

W tej sytuacji wiele osób czytających jego słowa zapewne zadało sobie pytanie, kim jest znana z "sociali" i telewizji terapeutka. Piotr Polak od razu uciął jednak wszelkie próby wciągania go spekulacje: "Nie pytajcie mnie o to kim jest ta osoba, bo i tak nie powiem. Sprawy nie planuję zgłaszać do Izby Lekarskiej (a mógłbym bo mam zrzuty ekranu), bo szkoda mojego i tej osoby zdrowia".

Gdyby ktoś miał wątpliwości, jak oceniać jego wyznanie, swoim followersom Polak zaproponował mały eksperyment myślowy: "Wyobraźcie sobie odwrotną sytuację. Lekarza mężczyznę piszącego tak do młodej pacjentki. Brzmi gorzej? A to taka sama sytuacja. Piszę ten post tylko po to, żeby dać upust swoim emocjom i żeby anonimowo, ale jednak, ludzie dowiedzieli się jakich rzeczy dopuszczają się internetowe autorytety. A ja traktuję to jako swoje rozliczenie z tą sprawą".