Incydent pod pomnikiem smoleńskim. Interweniował Marek Suski

Nina Nowakowska

T rwają obchody 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jak co miesiąc, Jarosław Kaczyński i politycy PiS udali się na stołeczny plac Piłsudskiego, by oddać hołd ofiarom tragedii. Czekali tam na nich kontrmanifestanci, którzy próbowali umieścić pod monumentem kontrowersyjny wieniec. Poseł Marek Suski zablokował im dostęp do pomnika.