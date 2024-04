Po kiepskim wyniku Lewicy w wyborach samorządowych zaczęto spekulować o możliwej zmianie lidera tej formacji. Czy polityczna przyszłość Włodzimierza Czarzastego naprawdę rysuje się w czarnych barwach? Na ten temat w środowy poranek wypowiedział się poseł Tomasz Trela.

"Nie wyobrażam sobie, żeby Czarzastego dzisiaj odsuwać". Trela o sytuacji w Lewicy Fot. Piotr Molecki / East News

Jak wielokrotnie już informowaliśmy w naTemat.pl, w tegorocznych wyborach do sejmików województw Lewica uzyskała jedynie 911 tys. 430 głosów. Z wynikiem 6,32 proc. formacja ta znalazła się dopiero na piątym miejscu, znacząco ustępując czołowym ugrupowaniom i przegrywając nawet z Konfederacją.

Choć lewicowym obozem – łączącym Nową Lewicę, PPS, Unię Pracy i partię Razem – z próbują współrządzić Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń, Magdalena Biejat oraz Adrian Zandberg, winowajcą klęski w walce o samorządy najczęściej wskazywany jest pierwszy z wymienionych polityków.

Co dalej z Włodzimierzem Czarzastym? "Jest głównym architektem i negocjatorem"

Czy zatem wkrótce dojdzie do przetasowań w kierownictwie Lewicy? Do spekulacji na ten temat w środowy poranek odniósł się poseł Tomasz Trela. – To nie jest moment na pewno, żeby o tym rozmawiać. Dlatego, że ktokolwiek by o tym pomyślał teraz, to jest destabilizacja partii – stwierdził wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy na antenie Polsat News.

A to jest partia, która tworzy Koalicję 15 października! Głównym architektem i negocjatorem tej koalicji z ramienia Lewicy jest pan marszałek Włodzimierz Czarzasty. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby architekta dzisiaj odsuwać po to, żeby czyjeś ambicję spełnić... Tomasz Trela wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy w Polsat News

Lewicę czeka kolejny blamaż? W wyborach do PE mogą nie załapać się na koalicję

Lepszym momentem na zmiany w Lewicy może okazać się czas po wyborach do Parlamentu Europejskiego... Wbrew wcześniejszym sugestiom senatora Grzegorza Schetyny wygląda bowiem na to, że poszczególne partie Koalicji 15 października do walki o unijne posady pójdą jednak osobno.

– Od wyborów w zeszłym roku stworzyła się taka praktyka, że idziemy w trzech blokach. I myślę, że tak będzie także w wyborach europejskich – oznajmił w PR1 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wpływowy polityk Koalicji Obywatelskiej ocenił, że "jedna lista to konstrukcja, która jest dziś nie do stworzenia".

A to brzmi jak czarny scenariusz dla Lewicy. Gdyby w zaplanowanych na 9 czerwca wyborach do Parlamentu Europejskiego znów uzyskała ona poparcie jedynie na poziomie 6-7 proc., prawdopodobnie wystarczyłoby to maksymalnie na 3-4 mandaty.

Czytaj także: https://natemat.pl/551048,nitras-ma-jedna-rade-dla-lewicy-to-staje-sie-problemem-calej-koalicji