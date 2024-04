Joanna Koroniewska odsłoniła swoje wdzięki. "Takiej mnie najczęściej nie zobaczycie"

Joanna Koroniewska bardzo aktywnie buduje swój content na Instagramie, pozostając w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Tym razem postanowiła zorganizować im serię "pytań i odpowiedzi". Przy okazji pytania dotyczącego jej wizerunku, aktorka postanowiła opublikować fotografię, na której zapozowała w samym bikini.

Joanna Koroniewska prawie nago na Instagramie. Zapozowała w bikini Fot. TRICOLORS/East News

Joanna Koroniewska swoją karierę zaczęła już w młodości, jednak największą popularność zapewniła jej rola w kultowym serialu Telewizji Polskiej "M jak miłość". Widzowie mogli ją w nim oglądać przez kilkanaście lat. Choć od zakończenia jej współpracy minęło ponad 10 lat, to aktorka wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Joanna Koroniewska i jej mąż Maciej Dowbor, chętnie dzielą się na Instagramie kadrami z życia prywatnego. Mało tego ich humorystyczny content w mediach społecznościowych rozbawia internautów do łez. To właśnie tam aktorka głównie przeniosła swoją działalność.

***

Poznasz kultowe piosenki z Disneya? [QUIZ]

Joanna Koroniewska prawie nago na Instagramie. Zapozowała w bikini

Tym razem zdecydowała się zorganizować dla swoich obserwujących "serię pytań i odpowiedzi". W pewnym momencie ktoś z obserwujących zdecydował się zadać jej dość zaskakujące pytanie: "Ile tu na Instagramie jest prawdziwej ciebie, a ile wykreowanej?".

W odpowiedzi Joanna Koroniewska opublikowała roznegliżowane zdjęcie. Na fotografii zapozowała w czarnym, koronkowym bikini. Jednocześnie przyznała, że wszystko, co publikuje, jest w zupełności prawdą. Jednak częściej zobaczycie ją w bardziej naturalnej odsłonie niż zaprezentowanej na fotografii.

"Takiej mnie tutaj najczęściej nie zobaczycie. Wolę pokazywać to, jaka jestem naprawdę, co nie oznacza, że siedzę z telefonem przez 24 godziny dziennie i wrzucać relacje ze wszystkiego, co robię. I cieszę się z jednego – mam takich super odbiorców, że nie muszę tego robić" – podsumowała Koroniewska.

"Mój przykład daje nadzieję"

W dalszej części jedna z internautek postanowiła dopytać o ciążę aktorki, a dokładniej ile miała lat, gdy urodziła młodszą córkę Helenkę. Koroniewska postanowiła tylko częściowo uzewnętrznić się, ponieważ jak sama uważa, "potem wszystko ląduje w plotkarskich mediach".

"Urodziłam Helenę późno – miałam 40 lat. Nie lubię opowiadać o mojej walce o drugie dziecko, bo najczęściej wszystko potem ląduje w mediach plotkarskich – jedno wiem na pewno, wielu z was kochane, mój przykład daje nadzieję i nie ma tygodnia, żebyście nie pisały do mnie Waszych walecznych historii" – wyznała aktorka.

"Pamiętajcie kochane, że siła i determinacja jest w nas! Wczoraj dostałam piękną wiadomość, że kolejnej z Was się udało. Ma wprawdzie 6-miesięcznego wcześniaka, ale marzenia się spełniają. Tego wam życzę z całego serca" – apelowała do swoich fanów.

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?utm_source=ig_web_copy_link