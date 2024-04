W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie zabrakło kontrowersji. Dagmara Kaźmierska wykonała ogniste paso doble, które nie przypadło do gustu jury. Wówczas na parkiet wtargnął syn "Królowej Życia", by bronić swojej rodzicielki. Teraz wyszło na jaw, że produkcja miała przeprowadzić rozmowę z Kaźmierską w sprawie zachowania jej syna.

Kaźmierska ma problemy w 'Tańcu z Gwiazdami'? Poszło o zachowanie Conana Fot. Polsat Box Go

To już półmetek "Tańca z gwiazdami". 14. edycja tanecznego formatu Polsatu jest naprawdę mocna. Na parkiecie swoje popisy prezentują znane twarze: Roxie Węgiel, Maffashion, Anita Sokołowska, Maciej Musiał, Krzysztof Szczepaniak i Dagmara Kaźmierska.

Z show odpadli już: Adam Kszczot, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Filip Chajzer, Beata Olga Kowalska, Kamil Baleja oraz ostatnio Aleks Mackiewicz (gwiazdor serialu "Gliniarze").

Przypomnijmy, że słynna "Królowa życia", czyli Dagmara Kaźmierska od samego początku programu plasuje się na końcu tabeli z bardzo słabą punktacją od Rafała Maseraka, Ewy Kasprzyk, Tomasza Wygody i Iwony Pavlović. W ostatnim odcinku para wykonała ogniste paso doble, za które jury przyznało jej zaledwie 19 punktów.

– Ja bym ci chciała przypomnieć, że ten program się nazywa taniec z gwiazdami, a nie chodzenie z gwiazdami, nie człapanie z gwiazdami – oceniła po tańcu "Czarna Mamba". – Chociaż jestem lekko rozczarowana, bo myślałam, że jeżeli marsz oparty jest na chodzeniu, to jak ty tu wyjdziesz, to po prostu rozwalisz parkiet, ale i tak - uwaga - to jest twój najlepszy taniec człapaniec – dodała po chwili Iwona Pavlović.

***

Zgadnij bohaterów kultowych animacji Pixara!

Słysząc krytykę z ust jurorki, na parkiet wtargnął syn Kaźmierskiej, Conan, który wręczając jej kwiaty, stanął w obronie rodzicielki. – Ja myślę, że pani Iwonka z takimi nogami by nawet kroku nie zrobiła. Przepiękny taniec – ocenił swoją mamę. Jego zachowanie natychmiastowo spotkało się z krytyką "Czarnej Mamby" i "Królowej Życia".

– Ale moment, tu tańczymy o pierwsze miejsce, o finanse. To nie moja wina. Może kogoś brzuch boli, a dzisiaj tańczy z nami. No trudno, liczy się wynik. Tutaj nie mogę się zgodzić – skomentowała Pavlović. Kaźmierska również zganiła swojego syna: – Conanek. Tutaj mama się zgadzała i tu nie ma dyspensy. – Tak, tu siedź spokojnie synek – wtrącił Krzysztof Ibisz.

Kaźmierska ma problemy w "Tańcu z Gwiazdami"? Poszło o zachowanie Conana

Jak donosi Pudelek, postawa Conana Kaźmierskiego miała nie spodobać się produkcji tanecznego show Polsatu. Jak przekazał informator wspomnianego portalu, "Królowa Życia" miała zostać wezwana na rozmowę w sprawie zachowania swojego syna.

"Produkcja "Tańca z Gwiazdami" ma dość Conana, który nie przestrzega zasad programu. Goście nie powinni wchodzić na parkiet, wręczać kwiatów i rzucać maskotek. Produkcja postanowiła porozmawiać na ten temat z Dagmarą. Od następnego odcinka Conana będzie mniej. Jest to program o gwiazdach i tancerzach, a nie o gościach z widowni" – przekazał informator Pudelka.

Słowa o tym, że "Conana będzie mniej" mogą być niejako przepowiednią. Przypomnijmy, że w programie pozostały naprawdę najmocniejsze pary.

Zdaniem analityków firmy bukmacherskiej STS, największe szanse w 7. odcinku na pożegnanie się z programem właśnie ma Kaźmierska. Kurs na jej "porażkę" wynosi 1,75. Tuż za nią klasyfikuje się Krzysztof Szczepanik z kursem 3,75.

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?utm_source=ig_web_copy_link