W kalendarzach dopiero kwiecień, ale wiele osób już teraz myśli o wakacjach. Niemały orzech do zgryzienia mają zwłaszcza ci, którzy chcą zarezerwować pobyt nad Bałtykiem. Z pomocą przychodzi im prognoza długoterminowa na wakacje, którą opublikowało IMGW.

Obiecujące długoterminowe prognozy na wakacje 2024 od IMGW Fot. IMGW/WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News

Wakacje nad polskim morzem to zawsze pogodowa ruletka. Statystycznie najcieplej jest zawsze na przełomie lipca i sierpnia. Ubiegły rok pokazał jednak, że nad Bałtykiem bywa różnie, a ciepło zrobiło się tam dopiero w połowie sierpnia. Jak będzie w tym roku?

Prognoza pogody na maj. Będzie raczej chłodno

W środę 10 kwietnia IMGW podzieliło się dużą pulą prognoz długoterminowych. Mapy dotyczą przewidywań od maja do sierpnia 2024 roku i prezentują się dość ciekawie, a momentami nawet optymistycznie.

Już kilka dni temu pisaliśmy w naTemat o prognozie długoterminowej na majówkę. Ta będzie raczej chłodna i deszczowa. Podobnie może, choć nie musi wyglądać cały maj. Z prognozy IMGW wynika, że temperatura w tym miesiącu utrzyma się na poziomie wieloletniej normy z lat 1991-2020. Na "normalnym" poziomie powinny być również opady.

Co to oznacza w praktyce? Temperatura powinna utrzymać się na poziomie od ok. 10-11 st. C w Zakopanem i nad morzem do 12-15 st. C w pozostałych regionach kraju. Najbardziej deszczowym miastem będzie stolica Tatr, dla której wieloletnia średnia to 110,5-154,1 mm. W pozostałych regionach średnia opadów to na ogół 40-80 mm.

Długoterminowa prognoza pogody na wakacje. Szykujmy się na upały

Zdecydowanie cieplejszy powinien być czerwiec. Zgodnie z prognozą długoterminową temperatury w szóstym miesiącu roku w całym kraju mają bowiem przekroczyć wieloletnią normę. W kwestii opadów powinien utrzymać się w zakresie normy.

Wieloletnia średnia temperatury dla większości regionów to ok. 15-18 st. C. Wyjątkiem pozostaje Zakopane, gdzie norma to ok. 13-14 st. C. Jeśli czerwiec ma być cieplejszy, prawdopodobnie możemy spodziewać się przekroczeń 20 st. C (chodzi o średnią dobową temperaturę). W kwestii opadów norma z ostatnich lat to na ogół ok. 40-70 mm.

Obiecująco prezentuje się również lipiec i sierpień. W obu tych miesiącach temperatura powinna przekroczyć normę z lat 1991-2020. Równocześnie opady powinny być na takim samym poziomie jak w minionych latach.

Czy jest to równoznaczne z nadejściem upałów? Tego nie da się w tym momencie powiedzieć. Zamiast tego warto spojrzeć na wieloletnie normy temperatur dla poszczególnych miast, które opublikowało IMGW. W lipcu wynosiła ona na ogół 19-20 st. C. W sierpniu było to 18-19 st. C.

Jaka jest wiarygodność prognoz długoterminowych? Lepiej traktować je z rezerwą

Choć technologia bardzo ułatwiła ekspertom opracowywanie modeli meteorologicznych, a wraz z nimi tworzenia prognoz długoterminowych, to te i tak są obarczone dużą dozą niepewności.

"Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego" – poinformowało IMGW.