Osoby spoglądające w czerwcowe kalendarze mogą być bardzo zaskoczone. Jeżeli szukaliście tam Bożego Ciała, to na pewno go tam nie znajdziecie. Rok 2024 jest pod tym względem bardzo wyjątkowy.

Boże Ciało zaskoczy Polaków. I to nie pogodą, a terminem Fot. Wojciech Strozyk / REPORTER; Krzysztof Kaniewski / REPORTER/East News

Boże Ciało to jeden z 13 dni wolnych od pracy w 2024 roku. Święto to zawsze przypada w czwartek i najczęściej obchodzimy je w czerwcu. Tym razem będzie jednak inaczej. Procesje z hostią i dziećmi sypiącymi kwiatki na ulicach miast oraz wsi wyruszą w innym miesiącu.

Kiedy Boże Ciało w 2024 roku? Odświętne stroje będą potrzebne wcześniej

Tegoroczna Wielkanoc przypadła wyjątkowo wcześnie. Do stołów zasiedliśmy 31 marca, a świętowanie trwało również 1 kwietnia. Właśnie dlatego inne, ważne dla katolików święta, w tym roku będą miały miejsce znacznie wcześniej.

Zielone Świątki, czyli uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzony jest 49 dni po Wielkanocy. Zawsze ma miejsce w niedzielę i jest jednym z 13 dni wolnych od pracy. W tym roku wierni będą obchodzić to święto już 19 maja.

Z Wielkanocą i Zielonymi Świątkami związana jest również data Bożego Ciała. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym, uroczystość tę obchodzi się 60 dni po Wielkanocy i w czwartek po oktawie (8 dni) Zielonych Świątków. Właśnie dlatego procesje w kościołach ruszą już 30 maja, a nie jak w minionych latach w czerwcu. Oznacza to również, że popularna "czerwcówka" przypadnie w tym roku na przełomie dwóch miesięcy.

Co takiego świętujemy w Boże Ciało?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli potocznie Boże Ciało, to jedno z ważniejszych wydarzeń w kościele katolickim. W Polsce obchodzi się je od XIV wieku. Jest to jedno ze świąt nakazanych, podczas których wierni mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej.

Jak wskazuje nazwa, w trakcie tego dnia najważniejsze są ciało i krew Chrystusa. Właśnie dlatego, zgodnie z tradycją, tego dnia w kościołach ruszają procesje, podczas których ulicami miast księża niosą Najświętszy Sakrament. Co ciekawe, uroczyste orszaki wyruszają z kościołów nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Z tym świętem związany jest jeszcze jeden, choć nieformalny zwyczaj. Biskupi poszczególnych diecezji bardzo często udzielają dyspensy na piątek po Bożym Ciele. Jeżeli do tego dochodzi, wierni są wówczas zwolnieni z obowiązku przestrzegania postu. W zamian za modlitwę mogą raczyć się np. kiełbasą z grilla.

Kiedy kolejne dni wolne od pracy w 2024 roku?

Jak już wspomnieliśmy, w kalendarzu mamy 13 dni wolnych od pracy. Kilka z nich jest już za nami. Od obowiązków służbowych byliśmy zwolnieni 1 i 6 stycznia, czyli w Nowy Rok i Święto Trzech Króli. Kolejnymi dwoma dniami była Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny.

