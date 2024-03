Ks. Rafał Główczyński znany bardziej jako "Ksiądz z osiedla" opublikował nagranie, na którym opowiada o tym, co Polacy robią nie tak w okresie wielkanocnym. Święto jest już w tę niedzielę.

Ks. Rafał Główczyński zwrócił uwagę na m.in. to, że Polacy zapominają o spowiedzi oraz na to, jak zachowują się w kościele w Wielką Sobotę.

Co Polacy źle robią w Wielkanoc? Znany ksiądz wyjaśnia

– Może to błaha sprawa, ale jednak wsłuchujmy się w tekst podczas święcenia pokarmów. Jeżeli ksiądz mówi: "Panie Boże, pobłogosław to mięso", to naprawdę błogosławi mięso, a nie ciebie. Jeżeli mówi: "Pobłogosław te jajka", to błogosławi jajka, a nie ciebie. Błogosławieństwo ciebie będzie na zakończenie obrzędu – przekazał na nagraniu.

Chodzi o to, że znak krzyża katolicy powinni wykonać na początku i na końcu uroczystości, a nie w czasie święcenia pokarmów.

Duchowny przy okazji przypomniał, że z soboty na niedzielę jest zmiana czasu z zimowego na letni. – Dlatego warto się upewnić czy nasz sprzęt przestawia godzinę automatycznie, a jeżeli nie to trzeba zrobić to ręcznie po to, aby nie zaspać na rezurekcję – przekazał.

Zmiana czasu na letni a rezurekcja w Wielkanoc

Rezurekcja to w Kościele rzymskokatolickim msza odprawiana tradycyjnie wczesnym rankiem w Wielkanoc, która jest poprzedzona uroczystą procesją wokół budynku kościoła.

Jak możemy przeczytać na stronie MKiDN, Niedziela Zmartwychwstania jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu Kościoła katolickiego, gdyż stanowi o istocie chrześcijaństwa.

Jeśli chodzi o rezurekcję, to na czele procesji niesiony jest krzyż ozdobiony czerwoną stułą – tuż za nim figura Chrystusa Zmartwychwstałego i monstrancja z Hostią.

"Przy biciu dzwonów Najświętszy Sakrament w procesji trzykrotnie obnoszony jest wokół świątyni. Celebracja liturgii rezurekcyjnej gromadzi liczne rzesze wiernych, którzy radość zmartwychwstania wyrażają śpiewem pieśni "Wesoły nam dzień dziś nastał" i wielu innych. W śpiewach wielkanocnych często spotykamy słowo "alleluja". Wywodzi się ono z hebrajskiego hallelujah i oznacza "wysławiajcie Jahwe" – wyjaśniono w informacji resortu kultury.

Katolicy nie muszą się też obawiać, że podczas tej mszy będzie zimno. Z prognoz IMGW wynika bowiem, iż wielkanocny weekend będzie ciepły i pogodny, ale miejscami możliwy jest przelotny deszcz – w piątek na północy, a w niedzielę i poniedziałek również na zachodzie.

"Bez opadów tylko wschodnia część kraju. Uwaga na chwilami dość silny i porywisty wiatr, szczególnie na południu" – przestrzegają synoptycy.

W niedzielę temperatura będzie bardzo podobna do sobotniej. Można spodziewać się od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 22-23 st. C w centralnych regionach Polski, ponownie do 24-25 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Powieje także umiarkowany lub dość silny południowo-zachodni wiatr. W porywach może wiać nawet z prędkością 80 km/h, a w górach nawet 100 km/h. Tego dnia mogą pojawić się także burze. W godzinach wieczornych, w centrum kraju oraz na Warmii i Mazurach może popadać oraz zagrzmieć.