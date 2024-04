Monika Goździalska dzieli życie między Polską a Hiszpanią, gdzie są jej partner i dzieci. W jednym z najnowszych wywiadów zdradziła, jak radzi sobie z ukochanym podczas rozłąki. Wspomniała o... seksie.

Monika Goździalska o seksie z partnerem. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Goździalska na stałe mieszka w Hiszpanii. Razem z nią jest tam także narzeczony i dwójka dzieci. Celebrytka ma jednak różne zawodowe zobowiązania w Polsce. Podróżuje więc pomiędzy tymi krajami dość często.

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?hl=pl

Podczas ostatniego eventu udzieliła wywiadu Pudelkowi. Wówczas zdradziła, jak przeżywa rozłąki z ukochanym.

Staramy się. Dobrze, że są wideorozmowy, bo możemy uprawiać seks przez telefon . (...) Kochamy się i jakoś tam sobie dajemy radę. Staram się być kobietą na odległość, co mam powiedzieć. Monika Goździalska

– On się zajmuje domem w tym czasie, kiedy mnie nie ma. Jak przyjeżdżam, to gotuję, sprzątam, robię pyszności, piekę focaccię, którą kocha, jemy nasze sery z oliwą. Mamy normalny dom. Jest ciężko, nie ukrywam, że nie jest łatwo, bo w żaden weekend nie byłam w domu – dodała.

W dalszej części swojej wypowiedzi wspomniała o zazdrości. – Ja jestem jego (partnera, którego danych nie zdradza - przyp. red.) kobietą, więc w jakiś sposób jest zazdrosny. Przebywam w takim, a nie innym środowisku, to jest kwestia zaufania. (...) Czasami nie ma tego flow, bo jesteśmy zmęczeni. On do mnie mówi, że ja jestem ciągle zmęczona, no bo jestem, więc potem wynagradzam mu to w audio-video. Jest super, idziemy do przodu. Ja tylko chcę, żeby było tak, jak jest – podsumowała.

Kariera Goździalskiej

Przypomnijmy, że Monika Goździalska wróciła w ostatnim czasie do show-biznesu po dłuższej przerwie. Przed laty wystąpiła w "Big Brotherze". W tej samej edycji, co ona, był też Jarosław Jakimowicz.

Później spróbowała swoich sił w kulinariach i zaprezentowała się w programie TVN "MasterChef". Nie jest tajemnicą, że celebrytka od lat może pochwalić się nienaganną sylwetką. W związku z tym brała też udział w różnych wyborach miss. W 2011 roku zdobyła nawet tytuł wicemiss w międzynarodowym konkursie piękności.

Od jakiegoś czasu celebrytka prężnie działa w mediach społecznościowych. Jednak jej "twórczość" budzi wiele kontrowersji. Ponadto Goździalska jakiś czas temu zaprezentowała się także w programie "The Real Housewives. Żony Warszawy". Gdy w lutym ruszył nowy Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego, dołączyła go jego ekipy. Jest tam jedną z prowadzących.