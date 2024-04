D o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dociera sygnał alarmowy niewiadomego pochodzenia. Czy pochodzi z rzekomo zaginionej na Śląsku awionetki? Ma to sprawdzić śmigłowiec, który PAŻP wyśle na teren powiatu wodzisławskiego, gdzie miało dojść do wypadku.





Akcja śmigłowca ratowniczego. "Sygnał alarmowy niewiadomego pochodzenia"

redakcja naTemat

