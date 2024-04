Na kąpielisku Zakrzówek w Krakowie doszło do tragicznego wypadku. 53-latek spadł z wysokiego klifu. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej nie udało się uratować jego życia. To kolejna tragedia w tym miejscu w ostatnim roku.

Tragedia na Zakrzówku w Krakowie. Nie żyje 53-letni mężczyzna Fot. ANNA KACZMARZ / POLSKA PRESS / Polska Press / East News

Jak podaje "Gazeta Krakowska", do wypadku doszło w czwartek wieczorem. Na miejsce natychmiast wysłano dwa zastępy straży pożarnej oraz specjalistyczną grupę wysokościową, których zadaniem było dotarcie do 53-latka.

Osoba zgłaszająca wypadek przekazała służbom, że mężczyzna leży na skałach na terenie krakowskiego kąpieliska Zakrzówek. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, poszkodowany nie dawał żadnych oznak życia. Jego życia nie udało się uratować.

Prawdopodobnie 53-latek spadł z klifu o wysokości 20 metrów. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają krakowscy policjanci pod nadzorem prokuratora.

Przypomnijmy, że to kolejna tragedia na krakowskim Zakrzówku w ciągu ostatniego roku. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, na początku czerwca 2023 jeden z wypoczywających tam mężczyzn skoczył do wody z klifu i nie wypłynął na powierzchnię.

Z wody wyciągnęli go płetwonurkowie ze straży pożarnej i przystąpiono do natychmiastowej reanimacji. Niestety mężczyzna zmarł w szpitalu. Świadkowie relacjonowali, że mężczyzna skoczył do wody z wysokiego, kilkunastometrowego klifu. Po kolejnym skoku, po którym nie wypłynął na powierzchnię, wypoczywający zaalarmowali służby ratunkowe.

Do tragedii w tym miejscu doszło też w 2019 roku. Strażakom, mimo dwugodzinnej reanimacji, nie udało się uratować życia 15-latka, który również skakał do wody z wysokich skał otaczających zalew.

Najpłytsza niecka na Zakrzówku ma 40 cm, najgłębsza 3,5 metra. Kąpielisko nazywane jest "małą Chorwacją". To duża, pełna zieleni atrakcja dla mieszkańców Krakowa, która znajduje się niespełna 3 km od centrum miasta.

