Koszmar po operacji plastycznej. Musieli amputować jej pośladki

Celebrytka z Meksyku przeszła niedawno operację powiększenia pośladków. Niedługo później musiała się zmierzyć z poważnymi komplikacjami. "Poszłam po wymarzone ciało, a skończyłam w medycznym koszmarze" – przyznaje. Ostatecznie konieczna była amputacja.

Celebrytka musiała mieć amputowaną część pośladów. Fot. Instagram / wandersloveroficial

Dla tej celebrytki operacja plastyczna skończyła się koszmarnie...

Jak wiadomo, gwiazdy show-biznesu na całym świecie lubią poprawiać sobie urodę. Poddają się więc operacjom plastycznym. Tak zrobiła także pochodząca z Meksyku Yered Licona.

Kobieta poddała się zabiegowi powiększenia pośladków. Skończyło się to jednak "medycznym koszmarem". Swój "dramat" celebrytka opisała w mediach społecznościowych. Temat podjął także "Mirror".

Niepokojące objawy zaczęły się pojawiać podczas podróży samolotem. Licona leciała wówczas do Kanady. Na pokładzie nagle poczuła, że jej pośladki stały się bardzo twarde i zaczęły boleć.

"Leciałam do Kanady i miałam przeczucie, że coś jest nie tak. Poczułam ból i poszłam do łazienki, gdzie okazało się, że mój tyłek jest potwornie twardy. Zastanawiałam się, co się dzieje" – relacjonowała.

Okazało się, że doszło do poważnych komplikacji, których konsekwencją była amputacja aż trzech czwartych powierzchni pośladków. Celebrytka po wizycie u specjalistów przekazała, że powodem może być pewna substancja, którą wstrzyknięto jej podczas operacji.

Na filmiku ze szpitala w Mexico City nie kryła rozgoryczenia. "Zaufałam lekarzowi, który się mną zajmował. Nie ostrzegał, że wstrzykną mi w tyłek polimery, co skończy się syndromem ASIA (zespół autoimmunizacyjno-autozapalny wywołany przez adiuwanty), z którym będę musiała sobie radzić już do końca życia" – wyznała.

Celebrytka po całym zajściu zapewniała, że "nie wyraziła zgody na wstrzyknięcie w jej ciało substancji, które były przyczyną zakażenia". Trudno byłoby jej też sądzić się z medykami, bowiem poddała się już kilku operacjom i nie wie, kto konkretnie jej to zrobił.

"Nie wiem, kto jest temu winny. Na żadnym etapie nikt mi nie mówił: 'A teraz wstrzykniemy ci to w ciało'. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie: dążyłam do ideału, a skończyło się medycznym koszmarem" – podsumowała gorzko swoją historię.

Licona opublikowała jeszcze kilka kolejnych wpisów. Podziękowała w nich za troskę fanów i opiekę personelowi medycznemu. Przyznała, że teraz priorytetem jest dla niej powrót do zdrowia.