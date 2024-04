W australijskim Sydney po raz kolejny zaatakował nożownik. Tym razem ofiarą padł kontrowersyjny duchowny oraz trzy inne osoby. Sprawca został już zatrzymany.

Atak nożownika w kościele. Kontrowersyjny ksiądz dźgnięty w trakcie modlitwy. Fot. DAVID GRAY/AFP/East News

Australijskie media donoszą, że w Sydney doszło do kolejnego w ostatnich dniach ataku nożownika. Do zdarzenia doszło w położonym w zachodniej części miasta kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Wakeley, podczas wieczornej mszy świętej.

Atak nożownika w kościele w Sydney

Atak został uchwycony przez obecnych na mszy parafian, a nagranie trafiło do mediów społecznościowych. Widać na nim jak do prowadzącego modlitwę biskupa Mar Mari Emmanuela podchodzi mężczyzna z nożem, po czym nagle zaczyna wymierzać ciosy. Duchowny bronił się, a do mężczyzn szybko podbiegł tłum parafian, który zatrzymał agresora.

Niestety ksiądz został ranny i trafił do szpitala. Wraz z nim rany poniosły jeszcze trzy inne osoby. W poniedziałek lokalna policja powiadomiła, że sprawca został zatrzymany i jest przesłuchiwany. "Ranne osoby odniosły obrażenia niezagrażające życiu i są pod opieką ratowników medycznych" – przekazały australijskie służby. Mundurowi zaapelowali też do mieszkańców o unikanie obszaru, w którym doszło do ataku.

Biskup Mar Mari Emmanuel trafił do szpitala

Mar Mari Emanuel jest duchownym Starożytnego Kościoła Wschodu, czyli frakcji starokalendarzowej. Od 10 lat jest również biskupem Australii w ramach wspomnianego kościoła. Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 r., a sakrę biskupią otrzymał w 2011 r. Trzy lata później został suspendowany przez patriarchę Addaja II – prawdopodobnie ze względu na nieskonsultowane z władzami kościelnymi działania oraz silnie ekumeniczne poglądy.

Według serwisu 9news duchowny uważany jest za postać kontrowersyjną. Ksiądz jest popularny również w internecie, gdzie regularnie udostępnia wiele swoich kazań i wystąpień. W niektórych wypowiada się również w kwestiach niezwiązanych bezpośrednio z religią. Zwrócił na siebie uwagę opinii publicznej m.in. w czasie protestów antyszczepionkowców w 2021 roku, gdy skrytykował nałożone przez australijski rząd ograniczenia i nakazy szczepień.

Czarna seria w największym australijskim mieście

Przypomnijmy: napaść na Mar Mari Emanuela była kolejnym atakiem z użyciem noża na przestrzeni ostatnich dni w Sydney. W sobotę miejscem tragedii stała się galeria handlowa Westfield Bondi Junction. Australijska policja poinformowała, że sprawca sobotniego ataku, Joel Cauchi miał obrać za cel kobiety.

Jak się okazało, pięć z sześciu ofiar śmiertelnych napaści to właśnie panie. Cauchi przy użyciu długiego noża miał zaatakować przechodniów robiących zakupy. Według 9news, nic nie wskazuje na to, aby wydarzenia z poniedziałku i soboty miały ze sobą jakiś związek.