Tragiczny wypadek pod Wrocławiem. 24-letni mężczyzna kierujący quadem stracił panowanie nad maszyną i z ogromną prędkością uderzył w drzewo. Mimo interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w wyniku poniesionych obrażeń zmarł.

Śmiertelny wypadek pod Wrocławiem. Quad uderzył w drzewo Fot. KPP Oława

Do koszmarnego wypadku doszło w niedzielne popołudnie na leśnej drodze łączącej wsi Wójcice i Borucice, na granicy województw dolnośląskiego i opolskiego.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący quadem z nieustalonej obecnie przyczyny stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego uderzył w drzewo – informuje asp. szt. Wioletta Polerowicz, oficer prasowy komendy powiatowej policji w Oławie.

Wypadek quada pod Wrocławiem: 24-latek nie żyje

Na miejscu tragedii lądował wezwany na pomoc śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Cieżko ranny mężczyzna był reanimowany. Niestety, medykom nie udało się uratować jego życia. Zmarł w wyniku poniesionych obrażeń.

Jak ustalono, 24 latek jechał quadem sam. Na głowie miał kask, ten jednak nie uchronił go przed konsekwencjami potężnego uderzenia w drzewo. Zmarły był mieszkańcem powiatu brzeskiego (województwo opolskie).

Policjanci, pod nadzorem prokuratora oraz biegłego w dziedzinie wypadków komunikacyjnych przez kilka godzin zabezpieczali ślady na miejscy zdarzenia. Quad marki yamaha został zabrany do badań technicznych, które mają pomóc w ustaleniu przyczyn wypadku.

Policja apeluje o ostrożną jazdę na quadach

– Kolejny raz apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o ostrożność i rozwagę. Przypominamy, że quady to czterokołowe pojazdy, które najczęściej wykorzystywane są do jazdy sportowej, rekreacyjnej czy też przeprawowej – mówi Wioletta Polerowicz z oławskiej policji.

– Ze względu na ich konstrukcję, to jest niewielki rozstaw kół, stosunkowo niewielką masę, a przy tym osiągane znaczne prędkości należy pamiętać, że łatwo może dojść do wywrócenia pojazdu. Dlatego też należy zachować rozwagę i nie zapominać o stosowaniu przepisów ruchu drogowego – dodaje policjantka.

