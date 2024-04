Dua Lipa poleca książkę polskiego autora! To zakazany romans z akcją w PRL

Dua Lipa co miesiąc poleca na Instagramie (jej profil obserwuje, bagatela, 87 milionów osób) książkę do przeczytania. Tym razem padło na "Płynąc w ciemnościach" Tomasza Jędrowskiego z 2020 roku. To romans dwóch mężczyzn w Polsce Ludowej, a gwiazda pop wspomniała również o sytuacji polskiej społeczności LGBTQ+ współcześnie.

Dua Lipa to 28-letnia brytyjsko-albańska piosenkarka, która swoją karierę zaczęła w wieku 14 lat, gdy wstawiała swoje covery słynnych piosenek na YouTube. Pierwszą płytę nagrała w 2017 roku, a sprawą kawałka "New Rules" stała się najmłodszą artystką z ponad miliardem odsłon na YouTube.

Jej druga płyta "Future Nostalgia" dotarła na sam szczyt w kilkunastu krajach. Przekroczyła liczbę 18 mld streamów i dała fanom takie wielkie hity, jak "Don't Start Now", "Physical" czy "Levitating". W zeszłym roku nagrała przebój "Dance The Night" do filmu "Barbie", a 3 maja wydaje swoją trzecią płytę "Radical Optimism", którą promują single "Houdini", "Training Season" czy "Illusion". Dziś Dua Lipa jest jedną z największych muzycznych gwiazd. Zdobyła wiele nagród, w tym dwie nagrody Grammy w 2019 roku i jedną w 2021. Współpracowała z wieloma słynnymi artystami, jak Miley Cyrus, Calvin Harris czy Elton John.

Na Instagramie obserwuje ją prawie 87 milionów ludzi, a w tym roku znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie magazynu "TIME". W lipcu 28-latka będzie jedną z gwiazd Open'er Festival w Gdyni.

Dua Lipa poleca książkę polskiego autora. O czym jest "Płynąc w ciemnościach" Tomasza Jędrowskiego?

W 2021 roku Dua Lipa założyła newsletter lifestyle'owy Service95. To właśnie na jego łamach wokalistka poleciła w czwartek na Instagramie kolejną książkę, robi to co miesiąc. Książkowym wyborem na maj okazała się pozycja polskiego autora: "Płynąc w ciemnościach" Tomasza Jędrowskiego.

To literacki debiut Polaka, który urodził się w Niemczech, mieszka we Francji i mówi w pięciu językach, w tym po polsku. "Płynąc w ciemnościach" z 2020 roku napisał po angielsku, ale książka praktycznie jednocześnie pojawiła się też w polskiej wersji. W Wielkiej Brytanii "Swimming in the Dark" ukazało się nakładem wydawnictwa Bloomsbury, a w USA – HarperCollins.

Teraz książką zachwyciła się także Dua Lipa, której post pojawił się jednocześnie na jej profilu na Instagramie, a także Service95 i Jędrowskiego. Nazwała "Płynąc w ciemnościach" "piękną opowieścią miłosną o dojrzewaniu, osadzoną na brutalnym tle politycznym komunistycznej Polski w latach osiemdziesiątych".

"Młodzi kochankowie Ludwik i Janusz spędzają idylliczne lato na dzikim obozowaniu i pływaniu w jeziorach, ale kiedy nadchodzi czas powrotu do Warszawy... pojawiają się moralne kompromisy, jakie będą musieli podjąć, aby kontynuować swój zakazany romans. W tym samym czasie kraj przeżywa własny kryzys tożsamości – komunizm zaczyna się rozpadać, a Ludwik i Janusz odkrywają, że nie są jedynymi, którzy żyją w kłamstwie" – opisywała fabułę Dua.

Piosenkarka nawiązała do obecnej sytuacji w Polsce. "Czytanie 'Płynąc w ciemnościach', które przyjmuje formę listu miłosnego od Ludwika do Janusza, jest trochę jak zaglądanie w najbardziej intymne momenty czyjegoś samopoznania. Jest poetyckie i czułe, płonące cichym gniewem na prześladowania, którym społeczność LGBTQIA+ w Polsce była poddana przez dziesięciolecia i nadal walczy z nimi dzisiaj" – podkreśliła.

"To piękna historia – mam nadzieję, że pokochasz ją tak samo jak ja" – zakończyła swój wpis, pod którym posypały się komentarze, również Polaków. "Polska górą!", "Polska Cię kocha, dziękujemy za przeczytanie", "Boże, jak dziwnie, że Dua trzyma książkę polskiego autora. Ale kozacko", "Teraz ją kocham jeszcze bardziej", "Polska!", "Nasz człowiek" – piszą fani znad Wisły.

Inni zachwycają się samą książką Tomasza Jędrowskiego: "To absolutnie wspaniała książka, Dua ma dobry gust", "To taka świetna książka, cieszę się, że o niej tutaj wspomniano", "Cudowna książka".

Warto dodać, że wielu czytelników porównuje osadzone w polskich realiach "Płynąc w ciemnościach" do słynnej książki "Tamte dni, tamte noce" André Acimana, która w 2017 roku doczekała się oscarowej ekranizacji z Timothée Chalametem. Dzieło Tomasza Jędrowskiego ma w literackim serwisie Lubimy Czytać wysoką ocenę 7,3/10, a na amerykańskim Goodreads jeszcze wyższą: 4,3/5.

