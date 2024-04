Luna będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji 2024. Fot. naTemat

Konkurs Piosenki Eurowizji od zawsze wzbudza wielkie emocje. W ubiegłym roku na tym dużym muzycznym wydarzeniu triumfowała wokalistka Loreen z utworem "Tattoo". W związku z jej wygraną, kolejna, dokładnie 68. odsłona Eurowizji odbędzie się w Szwecji.

Pierwszy półfinał zaplanowano na wieczór 7 maja. To wtedy Luna zaśpiewa "The Tower" przed zgromadzoną publicznością w Malmö Arenie i widzami.

Luna, a właściwie Aleksandra Katarzyna Wielgomas, to uzdolniona 24-latka, która nie tylko śpiewa, ale także gra na skrzypcach, fortepianie, pisze i komponuje piosenki.

Na przestrzeni ostatnich tygodni razem z innymi reprezentantami daje show na eurowizyjnych imprezach w różnych krajach. Była już w Barcelonie, Madrycie, a ostatnio w Londynie. Tam dopadła ją silna infekcja, w konsekwencji miała problemy z głosem. Teraz jednak czuje się już lepiej i zbiera siły na kolejne występy.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Luną o jej przygotowaniach. Zdradziła nam, czy dostała rady od polskich artystów, którzy przed laty też wystąpili na eurowizyjnej scenie. Okazuje się, że cenną wskazówkę przekazał jej Michał Szpak, który w 2016 roku zaśpiewał "Color of Your Life" i zajął 8. miejsce.

Wspaniałą wskazówkę dostałam od

Michała Szpaka

, który jest niesamowicie dobrą duszą. On mi po prostu powiedział: słuchaj siebie, wiele osób będzie ci dawało jakieś rady, ale to ty wiesz, co masz robić; skup się na sobie, posłuchaj swojej intuicji i zaufaj sobie; uwierz w siebie – to jest najważniejsze. Myślę, że to jest kluczowa i bardzo cenna rada.

Luna