Starszy syn Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka zdobył się na wyjątkowy gest. Chciał w ten sposób oddać hołd swojej zmarłej mamie. Szymon Bieniuk za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazał, co zrobił sobie na ciele.

Szymon Bieniuk oddał hołd zmarłej mamie. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Przypomnijmy, że Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trójki dzieci: córki Oliwii, starszego Szymona i najmłodszego Jana. Niestety ich rodzinę w 2014 roku spotkała tragedia. Dokładnie 5 października ceniona i lubiana aktorka przegrała walkę z rakiem trzustki.

Bieniuk wytatuował sobie specjalną datę

Dziś Szymon Bieniuk jest już pełnoletni. Prowadzi otwarty profil na Instagramie (@bieniuk_szymon), gdzie relacjonuje, co dzieje się w jego życiu. Obserwuje go tam ponad 13 tys. użytkowników.

Ostatnio na InstaStory pochwalił się tym, że zrobił tatuaż. Na ciele "wydziarał" sobie specjalną datę, która jest związana z jego mamą. "26.12.1978" – to dzień urodzin Anny Przybylskiej.

Syn Przybylskiej o swoich planach na przyszłość

Choć Oliwia Bieniu poszła typowo w ślady swojej mamy, a obecnie kształci się w kierunku aktorstwa, to jej młodszy brat jest nadal nieco zdystansowany do świata w blasku fleszy.

Jednak na dłuższą metę nie wyklucza wejścia do show-biznesu. – Stawiam na naukę przedmiotów humanistycznych. Chciałbym iść w kierunku studiów prawniczych. Lecz gdyby pojawiła się jakaś wielka okazja w show-biznesie, to nie wiem, czy bym odmówił – mówił w rozmowie z Jastrząb Post.

– Super radzi sobie w szkole. Lubi grać w gry komputerowe. Spotyka się ze znajomymi... Tak jak nastolatek w tym wieku – opowiadała z kolei jego starsza siostra dla "Vivy".

Według Jarosława Bieniuka to właśnie Szymon jest najbardziej podobny do zmarłej mamy. – Kiedy patrzę na Szymona to tak, jakbym widział Anię. Jest do niej niesamowicie podobny, takie same gesty, miny, rysy twarzy – przyznał sportowiec w jednym z wywiadów.

Warto dodać, że niedawno Szymon Bieniuk spróbował swoich sił w modelingu – zadebiutował na wybiegu.