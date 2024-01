Dzieci Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka stają się coraz bardziej rozpoznawalni w świecie mediów społecznościowych. Najstarsza z potomstwa, Oliwia Bieniuk, już od dłuższego czasu cieszy się dużą popularnością. W minioną sobotę jej młodszy brat, Szymon, obchodził swoje 18. urodziny. Chłopak bardzo się zmienił. Jak dziś wygląda?

Syn Przybylskiej i Bieniuka skończył 18 lat. Jak wygląda dziś Szymon? Fot. TRICOLORS/East News

Syn Przybylskiej i Bieniuka skończył 18 lat. Jak wygląda dziś Szymon?

13 stycznia Szymon Bieniuk stał się pełnoletni. Z okazji urodzin jego siostra, Oliwia, zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych urocze zdjęcie z rodzinnego albumu. Ona miała wtedy zapewne 5 lat, a on półtora roku. Dzielą ich bowiem niecałe cztery lata. "Sto lat!!! Kocham cię" – napisała pod postem.

Ich ojciec, Jarosław Bieniuk, również podzielił się życzeniami urodzinowymi, publikując fotografie z wycieczki w góry, celebrując tym samym ten wyjątkowy dzień "Zdobywaj szczyty, bujaj w obłokach i tańcz z chmurami. 100 lat Szymuś! Kocham cię!" – podkreślił.

Przypomnijmy, że Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trójki dzieci: córki Oliwii, starszego Szymona i najmłodszego Jana. Niestety ich rodzinę w 2014 roku spotkała tragedia. Ceniona i lubiana aktorka przegrała walkę z rakiem trzustki.

Po stracie swojej partnerki Bieniuk z wielką odpowiedzialnością podjął się roli samotnego rodzica. Zawsze blisko ze swoimi dziećmi, oferuje im wsparcie we wszystkich aspektach życia.

Jego synowie nadal mieszkają z nim w Gdyni. Najstarsza Oliwia już jakiś czas temu wybrała się do Warszawy na studia, gdzie rozpoczęła edukację w prywatnej Warszawskiej Szkole Filmowej.

"Średni" syn Przybylskiej i Bieniuka wiedzie zaś normalne, nastoletnie życie. Póki co, nie chce wchodzić do show-biznesu, ale na dłuższą metę tego nie wyklucza. – Stawiam na naukę przedmiotów humanistycznych. Chciałbym iść w kierunku studiów prawniczych. Lecz gdyby pojawiła się jakaś wielka okazja w show-biznesie, to nie wiem, czy bym odmówił – mówił w rozmowie z Jastrząb Post.

– Super radzi sobie w szkole. Lubi grać w gry komputerowe. Spotyka się ze znajomymi... Tak jak nastolatek w tym wieku – mówiła jego starsza siostra dla "Vivy".

Według Jarosława Bieniuka to właśnie Szymon jest najbardziej podobny do zmarłej mamy. – Kiedy patrzę na Szymona to tak, jakbym widział Anię. Jest do niej niesamowicie podobny, takie same gesty, miny, rysy twarzy – przyznał sportowiec.

Szymon ma otwarty profil na Instagramie (@bieniuk_szymon). Śledzi go tam niemal 13 tys. użytkowników. Chłopak raz na jakiś czas wrzuca swoje zdjęcia. Trzeba przyznać, że wyrósł na bardzo przystojnego młodzieńca.

W ubiegłym roku, w odcinku "Milionerów" przygotowanym specjalnie na Dzień Dziecka widzowie mieli okazję oglądać Szymona z tatą. Ich zespołowy wysiłek zaowocował wygraną 125 tysięcy złotych.

18-latek nadal koncentruje się na swojej edukacji. W listopadzie informowaliśmy, że został wybrany do reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie prawniczym dla młodzieży, który odbywał się w Rumunii.

Jego ojciec, Jarosław, podzielił się w mediach społecznościowych zrzutami ekranu artykułów na ten temat. Chociaż drużyna z II Liceum w Gdyni nie dotarła do finału konkursu, zyskali uznanie i otrzymali wyróżnienie "Best Team Spirit" za wyjątkowy duch zespołowy.

Nadmieńmy, że niedawno Bieniuk razem z partnerką i synami pojawił się na premierze "Akademii pana Kleksa".