Udział Dagmary Kaźmierskiej od początku wzbudzał kontrowersje. Mimo fali oburzonych internautów "królowa życia" dotarła aż do ćwierćfinału. Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiło się zaskakujące wideo. Celebrytka oznajmiła w nim, że jest zmuszona zrezygnować z dalszego udziału w show. W tle problemy z żebrem.

Dagmara Kaźmierska odchodzi z "Tańca z gwiazdami". Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Kaźmierska odchodzi z "Tańca z gwiazdami"

W czwartkowe popołudnie (18 kwietnia) na oficjalnym profilu Polsatu i "Tańca z gwiazdami" pojawiło się wideo. Wystąpiła w nim sama Dagmara Kaźmierska i jej syn Conan.

– Cześć kochane moje serduszka. Robaczki, przychodzę do Was z bardzo smutną wiadomością, przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu, z "Tańca z gwiazdami", nie mogę już dla Was tańczyć, nie mogę Was już rozweselać – oznajmiła.

W dalszej części przyznała, że to wszystko przez problemy zdrowotne. – Niestety z tym złamanym żebrem jest tak ogromny problem. Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem tańczyć, ale nie dało rady. Mam problem nawet z oddychaniem. Nie spałam całą noc. Przepraszam, jeśli was zawiodłam – dodała.

Wtedy wtrącił się jej syn: – Kochani nie mogę się na to zgodzić, już za dużo. I tak się zgodziłem i mama przez długi czas eksploatowała te chore nogi.

Jak wiadomo, Kaźmierska nie radziła sobie najlepiej z tańcem. Choć od widzów otrzymywała sporą liczbę głosów, co pozwalało jej przechodzić z odcinka na odcinek, to jurorzy często ją krytykowali. Iwona Pavlović mówiła nawet, że celebrytka jako jedyna nie robi postępów od początku show.

Do tego "królowa życia" też nawiązała w wideo. – Przynajmniej Czarna Mamba odetchnie z ulgą. Nie będę już jej męczyć zmysłu wzroku. Nie będzie już musiała wołać o pomstę do nieba – stwierdziła.

Na koniec zaznaczyła, że "chciała dobrze". Zaapelowała do swoich fanów, aby dbali o zdrowie. – Widocznie tak miało być – skwitowała. Pod publikacją wielu życzyło jej powrotu do zdrowia. Niektórzy zwrócili też uwagę na falę hejtu, jaka przez ostatnie tygodnie wylewała się na Kaźmierską.

Dodajmy, że z "Tańcem z gwiazdami" pożegnali się już: Adam Kszczot, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Filip Chajzer, Beata Olga Kowalska, Kamil Baleja, Aleks Mackiewicz oraz Krzysztof Szczepaniak.