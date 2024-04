Kaźmierska ma dość złośliwych komentarzy. Padły gorzkie słowa

Choć od ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami" minęło sporo czasu, to nie cichną echa po zaskakującym werdykcie. Z programu odpadł Aleksander Mackiewicz. Najbardziej oberwało się Dagmarze Kaźmierskiej, która była drugą zagrożoną parą. Celebrytka teraz przerwała milczenie. Ma już dość złośliwych komentarzy.

Kaźmierska ma już dość. Ostro podsumowała złośliwe komentarze internautów Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

To już półmetek "Tańca z gwiazdami". 14. edycja tanecznego formatu Polsatu jest naprawdę mocna. Na parkiecie swoje popisy prezentują znane twarze: Roxie Węgiel, Maffashion, Anita Sokołowska, Maciej Musiał, Krzysztof Szczepaniak i Dagmara Kaźmierska.

Z show odpadli już: Adam Kszczot, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Filip Chajzer, Beata Olga Kowalska, Kamil Baleja oraz ostatnio Aleks Mackiewicz (gwiazdor serialu "Gliniarze").

Przypomnijmy, że słynna "Królowa życia", czyli Dagmara Kaźmierska od samego początku programu plasuje się na końcu tabeli z bardzo słabą punktacją od Rafała Maseraka, Ewy Kasprzyk, Tomasza Wygody i Iwony Pavlović. W ostatnim odcinku para wykonała ogniste paso doble, za które jury przyznało jej zaledwie 19 punktów.

Kaźmierska ma już dość. Ostro podsumowała złośliwe komentarze internautów

Pod postami z ostatniego odcinka zaroiło się od negatywnych komentarzy. Fani programu nie mogą zrozumieć, dlaczego gwiazda "Królowych Życia" nadal jest w tanecznym show Polsatu. Sama zainteresowana jednak ma już dość złośliwych komentarzy, co wyraźnie dała do zrozumienia w jednym z ostatnich wywiadów.

– Ja cierpię za to, że odpadają inni uczestnicy, ponieważ ludzie, którzy akurat mnie nie do końca lubią, są bardzo źli, że ja dalej tańczę (...) To jest program rozrywkowo-taneczny (...) i my mamy dawać wam taniec i mamy dawać też rozrywkę: zasady są proste – jeżeli coś oglądacie, musicie się zaznajomić z tematem – tłumaczyła Kaźmierska.

Po chwili zwróciła się do widzów z pewną sugestią. Padły ostre słowa pod adresem hejterów. – Jeśli nie znacie zasad funkcjonowania tego show, "Tańca z gwiazdami", to jesteście ignorantami (...) Może oczekiwalibyście, że ja stanę i powiem: bardzo was proszę, nie głosujcie na mnie? – grzmiała Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Party.pl.

Kto wygra 27. edycję "Tańca z Gwiazdami"? Tak typują bukmacherzy

Przypomnijmy, że za nami sześć odcinków programu "Taniec z Gwiazdami". Bukmacherzy mają już swoich kandydatów do zdobycia Kryształowej Kuli. Kto okaże się najlepszy na parkiecie?

Zdaniem analityków firmy bukmacherskiej STS, największe szanse na zwycięstwo ma Roksana Węgiel. Obecnie kurs na zajęcie przez nią pierwszego miejsca wynosi obecnie 2,00. Tuż za nią na drugim miejscu plasują się Anita Sokołowska i Maciej Musiał z kursem 4,00. Trzecie miejsce w drodze o Kryształową Kulę zajmuje Julia "Maffashion" Kuczyńska – kurs 9,00.

Z kolei największe szanse w 7. odcinku na pożegnanie się z programem ma właśnie Dagmara Kaźmierska. Kurs na jej "porażkę" wynosi 1,75. Tuż za nią klasyfikuje się Krzysztof Szczepanik z kursem 3,75. Ku zdziwieniu wszystkich, zdaniem bukmacherów trzecia w kolejce do porażki w 7. odcinku jest "Maff" – kurs 5,00.

