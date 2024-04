Co autor miał na myśli?! Takie imię nosi tylko jedna osoba w Polsce

Kreatywność rodziców nadających imiona swoim dzieciom nie zna granic. W końcu docinki o Brajankach i Dżesikach nie wzięły się znikąd. Jest jednak jedno imię, które stanowi prawdziwy ewenement w skali kraju. Nelosława od ponad 50 lat ma wiele kłopotów z powodu rodziców.

Nelosława to najrzadsze imię w Polsce. Posiada je tylko jedna osoba Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

53 lata temu w urzędzie w Rawie Mazowieckiej zgłoszono narodziny dziewczynki, której na imię dano Nelosława. Moment ten zapisał się na kartach historii, ponieważ od tego dnia nikt inny nie postanowił w ten sposób nazwać swojego dziecka. Ze względu na niecodzienność imienia, jego posiadaczka musi mierzyć się z wieloma problemami.

Nelosława chciała wiedzieć, czy naprawdę jest jedyna

Pani Nelosława od lat zmaga się z wieloma problemami związanymi ze swoim imieniem. To jest bowiem przekręcane na wiele różnych sposobów. "Do dnia dzisiejszego moje imię wywołuje zdziwienie i zainteresowanie, a wszelkiego rodzaju urzędy i instytucje państwowe przekręcają je na setki najróżniejszych sposobów" – pisała kobieta w liście przesłanym Radzie Języka Polskiego.

Nelosława ustaliła, że jest jedyną osobą w Polsce, która nosi takie imię, co wydawało się jej niemożliwe. Nie mogła go również znaleźć w żadnym spisie, co dodatkowo zachęciło ją do kontaktu z radą. W przesłanej jej przedstawicielom wiadomości prosiła o wyjaśnienie, skąd może wywodzić się tak wyjątkowe imię.

Rada Języka Polskiego pochyliła się nad tajemnicą Nelosławy

Kobieta nie musiała długo czekać na odpowiedź ze strony Rady Języka Polskiego. W imieniu instytucji o możliwej genezie imienia opowiedziała jej prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa. Badaczka potwierdziła, że imienia tego nie ma w żadnych spisach, ponieważ rzeczywiście w Polsce nadano je tylko raz.

"Utworzono je na wzór dwuczłonowych imion słowiańskich: Dobrosława, Miłosława, Władysława itp., późniejsze Kwietosława. Drugi człon imion złożonych (dwuczłonowych) "-sław (-sława)" był najczęściej używany do tworzenia tzw. imion życzących" – przekazano w odpowiedzi na list Nelosławy.

Jak się okazuje, pomysłodawcy tego imienia mogli inspirować się… powieścią Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" i jej główną bohaterką – Nel. "Pierwszy człon imienia – Nela to prawdopodobnie skrócenie od Petronela lub Kornelia. Może pochodzić też od imienia Nel nadawanego w XX wieku dość często w Polsce (Nel – bohaterka powieści Sienkiewicza "W pustyni i puszczy")" – dodała językoznawczyni.

Najsłynniejsze imiona w Polsce w 2023 roku. Te propozycje wybierano najczęściej

W 2023 roku wśród imion żeńskich królowała Zofia. W rejestrach nie brakowało również Zuzann i Laur. Pośród chłopców prawdziwym hitem okazał się Nikodem, który pokonał Antoniego i Jana.

Jednak aby zapanować nad kreatywnością rodziców, Rada Języka Polskiego stworzyła "listę imion zakazanych". Obecność na niej nie oznacza, że danego imienia nie można nadać. Jest to jednak sugestia dla urzędników, że może ono być kłopotliwe w przyszłości.

W ten sposób RJP nie zaleca nadawania żeńskich imion chłopcom i odwrotnie. Lepiej unikać również imion całkowicie spolszczonych, takich jak Andrzelika, Krystina czy Dajana. Niemile widziane są również imiona pochodzące od postaci fikcyjnych, takie jak Boromir, Merlin czy Lilith.