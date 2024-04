Oto "najdziwniejsze nazwiska" w Polsce. Ich właściciele mają niemałe problemy

redakcja naTemat.pl

U nikatowe nazwiska w Polsce to temat rzeka. Jeśli myślicie, że macie nietypowe imię lub nazwisko, to na bank znajdzie się ktoś, kto podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej. Od lat wielkie emocje w tej kwestii budzi pan Mariusz. Jak donoszą TopNewsy.pl, ponoć u lekarza i w urzędach ma przechlapane, ale policjanci czasem puszczają go bez mandatu.