Kwestia hotelowych gwiazdek i ich przyznawania to temat rzeka. Zdecydowana większość osób sądzi, że im większa liczba gwiazdek, tym lepsze hotel i all inclusive. Jeżeli i ty jesteś w tym gronie, nawet nie wiesz, że żyjesz w błędzie utrwalanym od pokoleń.

Cała prawda o gwiazdkach na all inclusive. Tego nie mówią w biurach podróży Fot. Michal Wozniak/East News/TikTok

Wiele osób wybierających urlop z biurem podróży uważa, że hotele pięciogwiazdkowe to zawsze te najlepsze. Ich cena jest najczęściej najwyższa, a do tego lista atrakcji potrafi ciągnąć się w nieskończoność. Problem polega jednak na tym, że za liczbą gwiazdek wcale nie musi kryć się również wysoka jakość.

Mistyczne gwiazdki w hotelach. Pięć wcale nie oznacza najwyższego standardu

Wakacje all inclusive w pięciogwiazdkowym hotelu to bez wątpienia spełnienie marzeń niejednego Polaka. Może się jednak okazać, że po przyjeździe wszystko jest inaczej, niż się spodziewaliśmy. Jedzenie nie tak smaczne, baseny niezbyt duże, łóżko za twarde lub za miękkie, a na pokój nie tak dobrze wyposażony, jak np. w hotelu czterogwiazdkowym sprzed roku.

Okazuje się bowiem, że w gwiazdkach nie zawsze chodzi o jakość świadczonych usług. Często przyznawane są one za liczbę dostępnych udogodnień. – Nie ma ogólnie przyjętych norm jeżeli chodzi o przyznawanie gwiazdek – podkreśla Patryk Suracki, który o podróżach opowiada na instagramowym i tiktokowym koncie "Inna Strona Świata".

Żeby lepiej wyjaśnić zawiłość tego zagadnienia, podał hipotetyczną sytuację. Może się bowiem okazać, że w pewnym kraju dwie gwiazdki otrzymują hotele, które nocą są oświetlone od zewnątrz i np. oferują całobobowy dostęp do restauracji. Nikt nie będzie jednak brał pod uwagę, jakiej jakości jest serwowane w niej jedzenie.

Wakacje all inclusive tańsze w 5* niż w 4*

Ze względu na to, że jakość nie musi iść w parze z liczbą gwiazdek, może się zdarzyć, że ten teoretycznie "gorszy" hotel 4* będzie droższy od "luksusowego" 5*. I to w tym samym kraju.

– Często zdarza się, że hotel pięciogwiazdkowy jest o wiele tańszy niż hotel czterogwiazdkowy. Może to wynikać np. z tego, że hotel czterogwiazdkowy nie ma salki konferencyjnej, albo nie ma krytego basenu. Ale w zamian może świadczyć pozostałe usługi w o wiele wyższej jakości – wyjaśnił podróżnik.

– Jeżeli więc wybór waszego hotelu na wakacje uzależniacie tylko i wyłącznie od liczby przyznanych mu gwiazdek, może być to bardzo zgubne – podkreślił Suracki.

Jak wybrać najlepszy hotel na wakacje all inclusive? Pod uwagę trzeba wziąć kilka kwestii

Wybór idealnego miejsca na wakacje nie jest łatwy. Zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, że touroperatorzy mają setki, jeśli nie tysiące propozycji w interesujących nas krajach. Jak zatem wybrać najlepszą opcję?

Podstawa to na pewno sprawdzanie opinii. W tej kwestii nie ograniczajcie się do przejrzenia ich na stronie jednego touroperatora. Wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać nazwę hotelu, aby pojawiły się oferty z wielu różnych stron. Tam również może być masa ciekawych komentarzy. O opinie na temat hotelu można spytać również na licznych grupach facebookowych poświęconych podróżowaniu do danego kraju.

Przed rezerwacją sprawdź również udogodnienia i lokalizację. Może się bowiem okazać, że np. hotel ma bardzo dobre opinie, ale znajduje się w imprezowej dzielnicy, która akurat tobie nie będzie odpowiadała. Albo jest doceniany przez rodziny z dziećmi, podczas gdy ty wolałbyś wypoczywać wyłącznie w gronie dorosłych.

Wypoczynek w nawet najlepszym hotelu może zepsuć również czas transferu. Zdarza się bowiem, że ośrodki znajdują się wiele kilometrów od lotniska. Ważnym aspektem jest również bliskość szpitali lub przychodni. Nigdy bowiem nie wiadomo, co przydarzy się podczas wyjazdu. Ta zasada ważna jest np. w Egipcie, gdzie turyści często mierzą się z problemami żołądkowymi.