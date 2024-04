Wakacje all inclusive są częstym tematem żartów. Nie zmienia to jednak faktu, że na taką formę wyjazdu zdecydują się w tym roku miliony polskich turystów. Które kierunki warto wybrać, żeby oszczędzić? Lista najtańszych destynacji bardzo cię zaskoczy.

Do wakacji została jeszcze chwila, ale jeżeli nadal marzycie o tanim wyjeździe, to warto się pośpieszyć. Jak pokazały ostatnie lata, oferta last minute bywa bardzo ograniczona. Dodatkowo w poprzednim tygodniu staniało kilka ciekawych kierunków.

Gdzie na najtańsze all inclusive? Bułgaria pokonana

Z tanimi wakacjami all inclusive od lat kojarzą się dwa kierunki – Turcja i Bułgaria. Jednak średnia cena tej pierwszej już dawno nie należy do niskich. Jak podaje "Rzeczpospolita" powołując się na dane Traveldaty, tygodniowy wyjazd w szczycie sezonu (5-11 sierpnia) kosztuje tam aż 5071 zł.

Bułgaria przez wiele tygodni była najtańszym kierunkiem na tegoroczne wakacje all inclusive. Jednak od stycznia kierunek ten stale drożał, a pod koniec marca wyprzedził Egipt, który obecnie jest najtańszym miejscem na urlop bez żadnych zmartwień. Podczas gdy średnia cena pobytu w Bułgarii utrzymuje się obecnie na poziomie 3884 zł, za tydzień w kraju faraonów trzeba zapłacić 3712 zł. Różnica nie jest zatem duża.

Drastyczne spadki cen all inclusive w Egipcie

Egipt znajduje się również na czele krajów, które staniały najbardziej w stosunku rok do roku. Tygodniowy urlop jest tam aż o 356 zł tańszy niż w 2023 roku. W tym zestawieniu dobrze wypada również Turcja. Przed rokiem za tygodniowy urlop trzeba było tam zapłacić o 138 zł więcej. Sporo oszczędzą także osoby spędzające wakacje w Kalabrii i na Costa de la Luz. Ceny spadły tam odpowiednio o 443 zł i 392 zł rok do roku.

Wczasowiczów, którzy jeszcze nie zarezerwowali wyjazdu, powinien ucieszyć jeszcze jeden fakt. Średnia cena wyjazdów na wakacje 2024 jest o 122 zł niższa niż w analogicznym okresie 2023 roku.

Ale nie wszędzie ceny są niższe niż przed rokiem. Zdecydowanym liderem wśród drożejących kierunków jest Sycylia. Tygodniowe all inclusive kosztuje tam aż 857 zł więcej niż przed rokiem. Więcej będą musiały zapłacić również osoby wybierające Albanię i hiszpańską Teneryfę. W obu tych przypadkach ceny wzrosły o 218 zł.

Tanie all inclusive jeszcze w maju? Tego nie mówią w biurach podróży

Jeżeli chcesz cieszyć się dobrą pogodą, ale równocześnie nie przepłacać za wakacje all inclusive, możesz na nie polecieć już w maju. W wielu miejscach na termometrach można wtedy zobaczyć ponad 25 st. C, a w stale taniejącym Egipcie jest już ponad 30 st. C.

Jeśli jednak chcesz oszczędzić, nie wyjeżdżaj w okresie majówki. Zamiast tego zarezerwuj wyjazd w drugiej połowie miesiąca. Wówczas ceny są nawet o połowę niższe niż w okresie długiego weekendu majowego.