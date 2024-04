Wieloletni prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który niespodziewanie przegrał w pierwszej turze walkę o kolejną reelekcję, przekazał właśnie swoje poparcie jednemu z byłych kontrkandydatów.

Wybory prezydenta Gdyni. Jemu Wojciech Szczurek przekazał swoje poparcie Fot. Karol Makurat/REPORTER

W czwartek po południu Wojciech Szczurek opublikował na swoim koncie w serwisie X krótki film. Powiedział w nim, na kogo zamierza oddać swój głos w II turze wyborów samorządowych w Gdyni.

– 21 kwietnia wybierzemy prezydenta naszego miasta. Gdynia to nasza mała ojczyzna. Gorąco zachęcam do wizyty w lokalach i podjęcia świadomej decyzji. Głos każdego mieszkańca ma znaczenie w kształtowaniu przyszłości naszego miasta. W niedzielnych wyborach zagłosuję na Tadeusza Szemiota – stwierdził ustępujący włodarz miasta.

W dalszej części nagrania Wojciech Szczurek przedstawił najważniejsze, jego zdaniem, zalety kandydata wystawionego przez Koalicję Obywatelską: – Jest wieloletnim gdyńskim radnym, doświadczonym samorządowcem, który rozumie, jak działa miasto. To osoba, która swoją wieloletnią pracą udowodniła, że kocha Gdynię.

Wojciech Szczurek zaznaczył też, że w przeszłości spierał się w wielu sprawach ze swoim niedawnym konkurentem, co jednak uznał z rzecz normalną w demokracji.

– Uważam, że jest w stanie (Tadeusz Szemiot – red.) przejąć stery w Gdyni i wraz z zespołem współpracowników prowadzić ją we właściwym kierunku. Jeśli zależy wam na Gdyni, zdecydujcie w najbliższych wyborach i dobrze wybierzcie – skonkludował Szczurek.

Ubiegający się o reelekcję Wojciech Szczurek zajął 7 kwietnia dopiero trzecie miejsce, zdobywając zaledwie 23,53 proc. głosów. Do drugiej tury wyborów prezydenckich w Gdyni weszli Aleksandra Kosiorek z KWW Gdyński Dialog, na którą zagłosowało 34,43 proc. biorących udział w wyborach oraz Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej cieszący się poparciem na poziomie 25,85 proc.

Wojciech Szczurek – prezydent rekordzista

Wojciech Szurek rządził Gdynią przez 26 lat, pozostając jednym z najdłużej urzędujących prezydentów miast w historii III RP. Podobnym wynikiem mógł się pochwalić jedynie Zygmunt Frankiewicz władający Gliwicami w latach 1993-2019.

Przegrana Szczurka 7 kwietnia została okrzyknięta jedną z największych sensacji I tury. Tym bardziej, że poprzednie wybory wygrał w cuglach – w 2018 roku w pierwszej turze zdobył poparcie aż 67,88 proc. głosów głosujących mieszkańców, wręcz deklasując rywali.

8 kwietnia wczesnym rankiem, jeszcze przed ogłoszeniem danych z PKW, prezydent napisał na swoim facebookowym profilu:

"Według nieoficjalnych wyników, w Gdyni będzie druga tura wyborów. Niestety beze mnie. Przyjmuję to z pokorą, jestem wdzięczny za każdy oddany głos i gratuluję kontrkandydatom. Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Jedno jest pewne: to było niezapomniane 26 lat i największy z możliwych zaszczytów. Wszystko, co robiłem, robiłem z myślą o Was – gdyniankach i gdynianach. Dziękuję. Kocham Gdynię."

Aleksandra Kosiorek i Tadeusz Szemiot – to oni powalczą o fotel prezydenta Gdyni

Tadeusz Szemiot, któremu Szczurek udzielił poparcia, jest liderem gdyńskiej Platformy Obywatelskiej. Przez 18 lat zasiadał w tutejszej radzie miejskiej. Z wykształcenia jest ekonomistą.

Z kolei Aleksandra Kosiorek, sensacyjna zwyciężczyni I tury, startująca z KWW Gdyński Dialog, jest prawniczką z tytułem radcy prawnego. Od 11 lat współprowadzi kancelarię, specjalizuje się w prawie medycznym. Od 2016 roku zajmuje się działalnością społeczną.

