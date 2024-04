Ważna wizyta zastępcy Scholza w Polsce. Odwiedził żołnierzy Bundeswehry

Natalia Kamińska

W czwartek doszło do dość niespodziewanej wizyty w naszym kraju zastępcy kanclerza Olafa Scholza. Odpowiedzialny za gospodarkę RFN wicekanclerz Robert Habeck odwiedził bowiem niemieckich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Była to już druga wizyta tak ważnego niemieckiego przedstawiciela w ostatnich dniach w Polsce. W środę do Warszawy przyjechał z kolei generał dowódca Bundeswehry Carsten Breuer.