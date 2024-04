Premier Donald Tusk wziął w czwartek udział w posiedzeniu Rady Europejskiej. W drodze powrotnej do Polski rozmawiał z dziennikarzami m.in. o sytuacji w Ukrainie. Padły słowa o tym, że obecnie jesteśmy w "momencie krytycznym" tej wojny.

Tusk alarmuje po RE: Najbliższe tygodnie mogą rozstrzygnąć o losach wojny. Fot. THIERRY MONASSE/REPORTER

Premier Donald Tusk przypomniał mediom, że to państwa narodowe decydują o przekazaniu broni, a Rada Europejska nie ma na to wpływu. Wskazał, że Polska nie może wysłać Ukrainie swoich systemów Patriot, gdyż jest państwem frontowym.

– Nastroje może nie są minorowe, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że moment jest krytyczny, a najbliższe tygodnie mogą rozstrzygnąć o losach tej wojny – powiedział mediom Tusk.

– Jesteśmy po posiedzeniu Rady Europejskiej. Trwało trochę dłużej niż zakładaliśmy, to co z polskiego punktu widzenia najistotniejsze to oczywiście kwestie bezpieczeństwa. Tradycyjnie już było z prezydentem Zełenskim, który bardzo wyraźnie podkreślał tę natychmiastową potrzebę dostarczenia Ukrainie systemów, jakichkolwiek systemów, które mogłyby zwalczać rosyjskie rakiety i drony – tłumaczył szef rządu.

Przypomniał również o tym, że już "Niemcy dały ten przykład, przekazując kolejny system Patriot Ukrainie i wezwały te kraje, które dysponują podobnymi możliwościami jak Niemcy, aby także dołączyły się do tej inicjatywy".

– W konkluzjach Rady Europejskiej znalazł się też zapis o tym, że UE będzie wspierała i podejmie także działania na rzecz bezpieczeństwa w powietrzu nad Ukrainą. To jest też coś nowego, to nie ma w tej chwili praktycznego znaczenia, no bo Unia jako taka nie ma co wysłać, ale wyrażona została wspólna intencja, że Europa bierze na siebie także w jakimś sensie taką część odpowiedzialności za bezpieczeństwo na niebie nad Ukrainą – kontynuował.

