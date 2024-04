Przerażająca scena rozegrała się w środę 17 kwietnia w Toruniu. Nastoletnia dziewczyna tonęła w Wiśle, raz wynurzając się z wody i rozpaczliwie wzywając ratunku, raz znikając pod taflą wody. Jej wołanie o pomoc niosło się z daleka. Z pomocą ruszyli policjanci. W sieci pojawiło się nagranie z akcji.

Tonąca nastolatka rozpaczliwie wzywała ratunku. Do akcji wkroczył policjant. Fot. Dawid Wolski/East News, YouTube.com/KMP Toruń

Około godz. 16 toruńscy policjanci otrzymali niepokojące zgłoszenie. Wynikało z niego, że 16-latka, będąca w kryzysie emocjonalnym, może potrzebować pilnej pomocy. Życie dziewczyny mogło być zagrożone.

– Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Dyżurny przekazał rysopis nastolatki podległym mundurowym i skierował w okolice, gdzie mogła przebywać dodatkowe patrole – przekazała asp. Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, cytowana przez "Fakt".

Tonąca 16-latka rozpaczliwie wołała o pomoc

Niedługo potem funkcjonariusze z toruńskiego Śródmieścia zlokalizowali dziewczynę pasującą do rysopisu. Okazało się, że nastolatka była w Wiśle, do której wpadła z mostu drogowego. Policjanci ruszyli 16-latce na ratunek. Sytuacja była dynamiczna, dziewczyna co chwilę znikała pod powierzchnią wody i wynurzała się, wzywając pomocy. Szybko oddalała się z prądem rzeki.

Na brzegu pojawił się st. asp. Łukasz Grabowski, który nadzorował działania poszukiwawcze. Funkcjonariusz natychmiast zrzucił z siebie część umundurowania, zerwał umieszczone na nabrzeżu koło ratunkowe i wskoczył do wody.

Uratował nastolatkę ryzykując własne życie

– Pomimo silnego nurtu i bardzo niskiej temperatury wody przepłynął około 100 metrów, po czym chwycił tonącą, wołającą o pomoc, nastolatkę – relacjonowała policjantka z Torunia.

Przechodnie zaalarmowali też pracowników pobliskiej Przystani Akademickiego Związku Sportowego, którzy ruszyli policjantowi z pomocą. Jeden z nich podpłynął łodzią do funkcjonariusza, trzymającego nastolatkę, pomagając im dotrzeć na ląd. Następnie dziewczyna otrzymała niezbędną pomoc medyczną.

Mundurowi podkreślają, że funkcjonariusz uratował 16-latkę, ryzykując własne życie. – Swoją postawą udowodnił, że bezpieczeństwo innych ludzi jest dla niego największą wartością. Nawet z narażeniem własnego życia – wskazała asp. Dominika Bocian.

– Ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo nauczyli się reagować na sygnały, mogące świadczyć o tym, że ktoś w naszym otoczeniu znajduje się w kryzysie emocjonalnym. Nie pozostawajmy obojętni w takich sytuacjach. Wsparcia może potrzebować zarówno ktoś bliski, jak i przypadkowo napotkana osoba. Czasem wystarczy drobny gest, rozmowa lub sama obecność, która akurat w tym momencie będzie ratunkiem dla innego człowieka – komentowała policjantka, apelując o uważność.

Padł kolejny niechlubny rekord

Warto przypomnieć, że w 2023 r. padł kolejny niechlubny rekord. 2139 – tyle prób samobójczych i samobójstw osób do 18. roku życia odnotowano w 2023. W 2022 r. takich prób było 2031. To drugi rok z rzędu, gdy te dramatyczne statystyki przekroczyły dwa tysiące. Jeszcze w roku 2020 r. prób samobójczych było niewiele ponad 800, a w 2021 r. – 1439.

Fundacja GrowSPACE zebrała od wojewódzkich komend policji dane o liczbie prób samobójczych i samobójstw dzieci i młodzieży do 18. roku życia w 2023 roku. W 8 województwach statystyki pokazują wzrost prób samobójczych dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

– Dane pokazują, ile mamy jeszcze do zrobienia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przed nami sporo pracy, ponieważ statystyki z zeszłego roku powtórzyły się. Wiemy, że średni czas oczekiwania na konsultację na NFZ do psychiatry lub psychiatrii dziecięcej wyniósł 238 dni. Musimy pilnie działać, aby zwiększyć dostępność opieki – mówił Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?