Ponad 60 mld dolarów z USA dla Ukrainy. Mocna reakcja Zełenskiego, ważne słowa Tuska

Izba Reprezentantów USA przyjęła nową ustawę pomocową o wartości prawie 61 miliardów dolarów dla Ukrainy. Decyzja ta niezwykle ucieszyła prezydenta Ukrainy, czemu dał wyraz w mediach społecznościowych. Głos w sprawie zabrali również m.in. ukraiński premier, ale też szef NATO oraz premier polskiego rządu.

Ponad 60 mld dolarów z USA dla Ukrainy. Reakcja Zełenskiego. Fot. Shawn Thew - CNP/Cover Images/East News

Ponad 60 mld dolarów z USA dla Ukrainy. Jest reakcja Zełenskiego

Jak już informowaliśmy, 210 Demokratów w Izbie Reprezentantów (część Kongresu USA) i 101 Republikanów głosowało za pomocą dla Ukrainy w wysokości 60,8 miliarda dolarów. Przeciwko głosowało 112 Republikanów, ale za to żaden z Demokratów nie był przeciw.

Na pozytywny wynik głosowania zareagował już prezydent Ukrainy. "Jestem wdzięczny Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, obu partiom (Demokratom i Republikanom-red.) i osobiście spikerowi Mike’owi Johnsonowi (Republikanin-red.) za decyzję, która utrzymuje historię na właściwym torze" – napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie X.

Jak podkreślił, "przyjęta dziś przez Izbę ustawa o istotnej pomocy USA zapobiegnie rozszerzaniu się wojny, uratuje tysiące istnień ludzkich i pomoże obu naszym narodom stać się silniejszymi".

W jego ocenie "demokracja i wolność zawsze będą miały znaczenie globalne i nigdy nie zawiodą, dopóki Ameryka będzie pomagać je chronić". "Mamy nadzieję, że ustawa znajdzie poparcie w Senacie i trafi na biurko prezydenta Bidena. Dziękuję, Ameryko!" – podsumował ukraiński przywódca.

Głos zabrał również premier Ukrainy Denys Szmyhal. "Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę zapewniającą prawie 61 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. Dziękuję wszystkim Amerykanom, prezydentowi Joe Bidenowi oraz przedstawicielom obu partii za solidarność" – napisał.

I dodał: "Teraz czekamy na pomyślne przyjęcie ustawy w Senacie. O potrzebie przyjęcia pakietu pomocowego rozmawialiśmy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w USA".

Szef NATO i polski premier również skomentowali decyzję Amerykanów

Decyzję Amerykanów skomentował także szef NATO. "Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zatwierdziła nowy, duży pakiet pomocy dla Ukrainy. Ukraina wykorzystuje broń dostarczoną przez sojuszników z NATO w celu zniszczenia rosyjskiego potencjału bojowego. Dzięki temu wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi w Europie i Ameryce Północnej" – ocenił Jens Stoltenberg.

Rozstrzygnięcia amerykańskich prawodawców bez komentarza nie zostawił również polski premier. "Mike Johnson, dziękuję. Lepiej późno niż wcale. I mam nadzieję, że dla Ukrainy nie jest jeszcze za późno" – napisał Donald Tusk.

Republikanin Mike Johnson był miesiącami głównym hamulcowym nowej pomocy dla Ukrainy. Jest on znany z tego, że blisko współpracuje z Donaldem Trumpem, który groził Ukrainie, że zakończyłby tę wojnę w jeden dzień. Oznaczałoby to mniej więcej tyle, że Kijów zostałby zmuszony do znacznych ustęp terytorialnych na rzecz Rosji.