PKW podała, jaką frekwencją cieszy się II tura wyborów. Niektórzy będą załamani

W niedzielę o godz. 13:30 Państwowa Komisja Wyborcza zorganizowała drugą konferencję prasową w czasie II tury wyborów samorządowych. Podano dotychczasowe wyniki frekwencji wyborczej. Są niestety rozczarowujące.

W drugiej turze wyborów samorządowych – według stanu na godz. 12.00 – wydano 1 554 381 kart do głosowania (12,9 proc.). Warto przypomnieć, że liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 12 017 627 (dotyczy to oczywiście obwodów uczestniczących w głosowaniu).

Województwami z największą frekwencją są: podlaskie (15,83 proc.), lubelskie (15,41 proc.) i podkarpackie (14,89 proc.). Najniższa zaś frekwencja dotyczy województwa dolnośląskiego (10,64 proc.), opolskiego (11,92 proc.) i śląskiego (11,97 proc.).

Ze względu na miasta frekwencja wygląda następująco: Gorzów Wielkopolski (10,02 proc.), Kielce (13,63 proc.), Kraków (11,23 proc.), Olsztyn (13,19 proc.), Poznań (11,16 proc.), Rzeszów (13,60 proc.), Toruń (13,21 proc.), Wrocław (8,97 proc.) i Zielona Góra (14,13 proc.).

Najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Odrzywół, powiecie przysuskim, województwie mazowieckim - 28,05 proc. A najmniej w gminie Stargard, powiecie stargardzkim, województwie zachodniopomorskim - 7,64 proc.

Dla porównania - frekwencja w drugiej turze wyborów w 2018 roku wynosiła 15,61 proc.

Jak pisaliśmy wcześniej, Polacy wybierają dziś 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. II tura odbywa się w 60 miastach prezydenckich. To m.in.: Kraków, Poznań, Rzeszów, Wrocław, Toruń, Gdynia, Gliwice, Olsztyn i Częstochowa.

Przypomnijmy, że cisza wyborcza będzie obowiązywać od północy z piątku na sobotę i potrwa do końca głosowania w niedzielę. Oznacza to, że w tym czasie należy powstrzymywać się od wszelkiej czynnej agitacji politycznej, czyli m.in. zachęcania do głosowania na konkretną opcję. W jej trakcie nie wolno organizować manifestacji, ani zwoływać zgromadzeń i publikować materiałów wyborczych. Zasady te dotyczą działań w internecie, a także poza nim.

