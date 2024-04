Plotka, że Cillian Murphy, laureat Oscara za "Oppenheimera", zagra w "Far Cry 7", rozgrzała internet do czerwoności. Do tego stopnia, że jej twórca postanowił postawić sprawę jasno. Możecie być zawiedzeni...

Cillian Murphy w "Far Cry 7"? Fot. Ubisoft / Richard Shotwell/Invision/East News

Według informatora j0nathana, który wcześniej ujawniał prawdziwe szczegóły dotyczące gier Ubisoft (w tym dokładne raporty o "Assassin's Creed Mirage" przed premierą), Cillian Murphy mógłby podążyć śladami Michaela Mando z "Better Call Saul" i Giancarlo Esposito z "Breaking Bad" i wcielić się w głównego antagonistę w "Far Cry 7", czyli siódmej odsłonie słynnej gry przygodowej.

Cillian Murphy w "Far Cry 7"? Twórca plotki o grze zdementował ją na X

W tajemniczym tweecie j0nathan połączył zdjęcie tegorocznego laureata Oscara za "Oppenheimera", dynamit z odliczaniem 72 godzin, kraba oraz liczbą "7". Obok zdjęć internauta dodał po francusku: "Jeśli nic się nie zmieni do tego czasu".

To wystarczyło, żeby fani "Far Cry" byli przekonani, że Cillian Murphy podłoży głos w ich ulubionej grze wideo, mimo że firma Ubisoft nawet nie ogłosiła jeszcze oficjalnie "Far Cry 7". Skąd takie wnioski, skoro j0nathan nawet nie wspomniał o grze?

Już we wrześniu 2023 roku zaczęły pojawiać się plotki, że "Far Cry 7" (o kryptonimie Project Blackbird) będzie posiadać "nielinearną" fabułę opartą na porwaniu rodziny głównego bohatera, która rozgrywa się przez – i musi być ukończona w ciągu – 72 godzin gry, co równa się 24 godzinom czasu rzeczywistego.

Liczba "7" i odliczanie 72 godzin spowodowały więc, że fani skojarzyli tweeta z "Far Cry 7". Gdy ktoś zapytał j0nathana o wyjaśnienie, czy Cillian Murphy zagra w grze, czy główny czarny charakter będzie nosił nazwisko Murphy, informator odpowiedział jedynie: "Robi się goręcej".

Plotka jednak zaczęła żyć własnym życiem i opanowała cały internet, dlatego internauta postanowił zabrać głos. J0nathan zdementował spekulacje i podkreślił, że zdjęcie Cilliana Murphy'ego nie oznacza, że irlandzki aktor zagra w grze.

"Uwaga: NIGDY nie powiedziałem, że Cillian Murphy będzie w grze. Tweet znaczy coś innego" – powiedział informator, co zasmuciło fanów "Far Cry", ale jednocześnie jeszcze bardziej ich podekscytowało. Pozostaje czekać na oficjalny komunikat Ubisoftu.

Cillian Murphy zagra w filmie "Peaky Blinders"! Co o nim wiemy?

"Peaky Blinders" to brytyjski serial opowiadający o gangsterskiej rodzinie Shelby z Birmingham. Pierwszy sezon zadebiutował na antenie BBC Two w 2013 roku (potem przeniesiono go na BBC One), doczekał się sześciu sezonów i stał się hitem, a przy okazji fenomenem.

Serial wywindował też Cilliana Murphy'ego na aktorski szczyt. Irlandzki aktor, który wcielał się w charyzmatycznego i nieprzewidywalnego Tommy'ego Shelby'ego, lidera gangu (i ulubieńca widzów), był nawet w 2023 roku nominowany do BAFT za występ w finałowym sezonie.

Mimo że serial się skończył, to nie koniec przygód Shelbych. Powstanie film "Peaky Blinders", o czym mówiono już w 2021 roku. Jak pisaliśmy w naTemat, wystąpi w nim Cillian Murphy, który dzięki "Oppenheimerowi" Christophera Nolana stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorskich nazwisk w Hollywood. To do niego powędrował tegoroczny Oscar za najlepszą pierwszoplanową rolę męską.

Udział Murphy'ego potwierdził w marcu showrunner Steven Knight w rozmowie z lokalnym serwisem Birmingham World. – Na pewno wraca. Będziemy kręcić we wrześniu, tuż obok, w Digbeth (dzielnica Birmingham – red.) – mówił twórca "Peaky Blinders".

Murphy już wcześniej zaznaczał, że chętnie wróci do "Peaky Blinders", jeśli dostanie dobry scenariusz. – Jeśli są jeszcze jakieś historie do opowiedzenia, to chętnie bym to zrobił. Ale to musi być dobre. Steve Knight napisał 36 godzin telewizji i zakończyliśmy to na bardzo wysokim poziomie. Jestem naprawdę dumny z naszego ostatniego sezonu. Więc kontynuacja musiałaby być sensowna i uzasadniona – mówił Murphy o filmie w brytyjskim "Roling Stone" w zeszłym roku.

Czytaj także: https://natemat.pl/551711,serial-fallout-jest-tak-dobry-jak-adaptacja-the-last-of-us-recenzja