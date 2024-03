Cillian Murphy wróci jako Tommy Shelby w "Peaky Blinders"! Ale nie w serialu

Uwaga, fani Tommy'ego Shelby'ego! Wasz ulubiony gangster powróci. Tym razem w dłuższej wersji, bo szykuje się film "Peaky Blinders". Mimo że mówiono o nim już wcześniej, to właśnie potwierdzono, że wystąpi w nim Cillian Murphy, czyli tegoroczny laureat Oscara za "Oppenheimera". Co jeszcze wiadomo o filmowej wersji popularnego serialu, który zakończono w 2022 roku?

Cillian Murphy powróci jako Tommy Shelby w "Peaky Blinders" Fot. Kadr z "Peaky Blinders"

"Peaky Blinders" to brytyjski serial opowiadający o gangsterskiej rodzinie Shelby z Birmingham. Pierwszy sezon zadebiutował na antenie BBC Two w 2013 roku (potem przeniesiono go na BBc One). Twórcą jest Steven Knight, autor scenariusza do takich filmów, jak "Spencer" o księżnej Dianie czy "Sprzymierzeni". Knight pisał także odcinki seriali "Tabu" czy "Opowieść wigilijna".

Serial "Peaky Blinders" doczekał się sześciu sezonów i stał się hitem, a przy okazji fenomenem. Gościnnie wystąpili w nim m.in. Tom Hardy, Paddy Considine, Adrien Brody, Anya Taylor-Joy, Sam Claflin czy Stephen Graham.

Historyczna produkcja została obsypana wieloma nagrodami, w tym czterema BAFTAMI – za najlepszą reżyserię i najlepsze zdjęcia i światło w fabule (2014), najlepszy serial dramatyczny (2018) oraz najlepsze charakteryzacje i fryzury (2020).

Serial wywindował też Cilliana Murphy'ego na aktorski szczyt. Irlandzki aktor, który wcielał się w charyzmatycznego i nieprzewidywalnego Tommy'ego Shelby'ego, lidera gangu (i ulubieńca widzów), był nawet w 2023 roku nominowany do BAFT. Olśnił Brytyjską Akademią Filmową swoim występem w finałowym sezonie, który obejrzeliśmy dwa lata temu.

Cillian Murphy zagra w filmie "Peaky Blinders"! Co o nim wiemy?

Mimo że serial się skończył, to nie koniec przygód Shelbych. Powstanie film "Peaky Blinders", o czym mówiono już w 2021 roku. A co najważniejsze wystąpi w nim Cillian Murphy, który dzięki "Oppenheimerowi" Christophera Nolana stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorskich nazwisk w Hollywood. To do niego powędrował tegoroczny Oscar za najlepszą pierwszoplanową rolę męską. Udział Murphy'ego potwierdził właśnie Steven Knight w rozmowie z lokalnym serwisem Birmingham World. – Na pewno wraca. Będziemy kręcić we wrześniu, tuż obok, w Digbeth (dzielnica Birmingham – red.) – mówił twórca "Peaky Blinders".

Murphy już wcześniej zaznaczał, że chętnie wróci do "Peaky Blinders", jeśli dostanie dobry scenariusz. – Jeśli są jeszcze jakieś historie do opowiedzenia, to chętnie bym to zrobił. Ale to musi być dobre. Steve Knight napisał 36 godzin telewizji i zakończyliśmy to na bardzo wysokim poziomie. Jestem naprawdę dumny z naszego ostatniego sezonu. Więc kontynuacja musiałaby być sensowna i uzasadniona – mówił Murphy o filmie w brytyjskim "Roling Stone" w zeszłym roku.

Z kolei w zeszłym miesiącu zapowiedział w "Irish Star": "Zawsze mówiłem, że jeśli Knight dostarczy świetny scenariusz – a jestem pewny, że dostarczy, bo jest fenomenalnym scenarzystą – to się zjawię. Jeśli chcemy oglądać 50-letniego Tommy'ego Shelby'ego, będę tam. Zróbmy to".

Na razie nic więcej nie wiadomo o filmie "Peaky Blinders". Steven Knight już wcześniej zapowiadał jednak, że ma konkretną wizję. "Wiem dokładnie, o czym będzie film. I wiem, jakie dwie historie będzie opowiadał. Co zdarzy się później? To będzie zależało od filmu. Ktoś może jednak się pojawić i myślę, że wiem, kto to będzie – mówił tajemniczo w "Empire".

Czytaj także: https://natemat.pl/500270,cillian-murphy-openheimer-peaky-blinders-i-nie-tylko