W kwietniu w naszym kraju temperatury były dość wysokie jak na ten miesiąc. To spowodowało, że przyśpieszyło kwitnięcie w sadach – m.in. czereśni czy jabłek. Niestety, w ostatnich dniach w kraju pojawiły się przymrozki. Sadownicy robią teraz, co mogą, aby ratować drzewka i ich kwiaty. Inaczej czereśnie będą w tym roku nieziemsko drogie, gdyż będzie ich mało. Do sieci trafiły nagrania i zdjęcia, co robią właściciele sadów, żeby ratować zbiory.





Dziwisz się, że czereśnie są tak drogie? W sieci krążą filmy, co robią sadownicy, aby je ratować

Natalia Kamińska

