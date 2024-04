Najnowsza prognoza pogody na 16 dni. Już wiadomo, kiedy nastąpi punkt zwrotny

Tomasz Wasilewski z tvnmeteo.pl przygotował nową, 16-dniową prognozę pogody. Choć końcówka kwietnia ma być lodowata, na początku maja sytuacja ulegnie diametralnej zmianie. Punktem zwrotnym ma być majówka, kiedy w niektórych częściach Polski termometry zmierzą nawet 23 stopnie.

Najnowsza pogoda na 16 dni. Nie zgadniecie, kiedy nastąpi punkt zwrotny. Fot. Albin Marciniak/East News

Z ustaleń Tomasza Wasilewskiego wynika, że do naszego kraju wciąż napływają masy arktycznego powietrza, czemu sprzyja ogólna sytuacja meteorologiczna nad Europą. Nietypowa zimna pogoda opanowała obecnie dużą część kontynentu. Podobna aura ma towarzyszyć nam jeszcze przez kilka dni.

16-dniowa prognoza pogody

Najnowsza prognoza tvnmeteo.pl wskazuje, że choć w poniedziałek słupki rtęci wskażą jeszcze od 4 do 9 stopni Celsjusza, już od piątku możemy spodziewać się wzrostu temperatur. W przyszły weekend prognozuje się natomiast prawdziwie wiosennej pogody – ma być nawet 18 stopni C.

To jednak nie wszystko, bo przełom maja i kwietnia powinien okazać się jeszcze gorętszy. Według wspomnianej prognozy ma być nawet 23 st. C. na wschodzie oraz południu kraju. Nieco chłodniej zdaniem Wasilewskiego będzie na zachodzie, gdzie termometry zmierzą 17 st. C.

Majówka powinna być ciepła

Bardzo podobną prognozę na swojej stronie przedstawia też Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, o czym pisaliśmy w naTemat.pl już kilka dni temu. Średnia temperatura maksymalna w tygodniu 29 kwietnia – 5 maja na terenie większości kraju ma wynieść 15-17 st. C. Jedynie nad morzem i w górach ma być chłodniej, bo ok. 11-13 st. C.

Jeśli chodzi zaś o drugi tydzień maja, jest szansa na znaczne ocieplenie i temperatury przekraczające 20, a nawet 25 st. C. Na podobnym poziomie przez cały czas powinna utrzymywać się również średnia ilość opadów.

A co jeśli planowałeś majówkę... w Chorwacji?

Chorwacja od lat jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych wśród Polek i Polaków. Tamtejsze stacje i portale meteo na podstawie analiz i modeli pogodowych DHMZ (chorwacki odpowiednik polskiego IMGW) opublikowały już pierwsze prognozy długoterminowe pogody, które obejmują majówkę nad Adriatykiem.

Jeśli ktoś planuje wtedy wyjazd z Polski do Chorwacji, niestety nie mamy dobrych informacji. Oczywiście pogoda jest bardzo zmienna i szybko zmieniają się też modele, ale na razie wszystko wskazuje na to, że majówka nad Adriatykiem będzie chłodna i pochmurna.

W Splicie powinno być dość słonecznie, ale nie najcieplej. Temperatury będą wahać się między 17 do 18 stopni, 2 maja popada, a w piątek 3 maja nawet zagrzmi. W Zadarze pogoda także nie zapowiada się lepiej. Będzie chłodniej niż w Splicie (16-17 stopni), a 2 i 3 maja będzie pochmurno i deszczowo.

Najmniej sprzyjająca turystom będzie jednak majówka w Dubrowniku. Choć wartości na termometrach mają być nieco wyższe, bo od 19 do 20 stopni Celsjusza, cały tydzień okaże się pochmurny. We wtorek prognozowane są również burze, a od czwartku do piątku włącznie opady deszczu.