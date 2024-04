Bodnar nie daje za wygraną. Prokuratura bierze się za aferę dot. Pegasusa

Natalia Kamińska

P rokurator Generalny i szef MS Adam Bodnar powołał w Prokuraturze Krajowej zespół śledczy do zbadania legalności, zasadności i prawidłowości wykorzystania przez funkcjonariuszy publicznych izraelskiego systemu Pegasus. Miał on być nadużywany za rządów PiS, m.in. do szpiegowania ówczesnej opozycji.