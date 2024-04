"Rodzinka.pl" kilka lat temu wstrzymała realizację kolejnych odcinków. Tymczasem gruchnęła wiadomość, która może zadowolić fanów tej produkcji. Według medialnych doniesień trwają pracę nad wznowieniem serialu. Kiedy nowe odcinki? Maciej Musiał, który grał tam jedną z głównych ról, zdradził kulisy.

"Rodzinka.pl" wróci na antenę. Fot: Maria Wytrykus/TVP/East News

"Rodzinka.pl" to niezwykle lubiany serial, który przez wiele lat cieszył się dużą popularnością w TVP2. Zadebiutował na ekranach 13 lat temu i szybko zdobył szerokie grono fanów w różnych grupach wiekowych. Perypetie rodziny Boskich były śledzone przez widzów z całej Polski.

W produkcji grali: Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Jacek Braciak i Agata Kulesza, a w role serialowych dzieci wcielali się: Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski, Mateusz Pawłowski, Emilia Dankwa czy Julia Wieniawa. Dla wielu z nich to właśnie "rodzinka.pl" była przepustką do popularności.

Będą nowe odcinki "rodzinki.pl"? Kiedy?

Jednak w 2020 roku produkcja tego kultowego serialu została zawieszona. Aktorzy i fani nie kryli smutku z tego powodu. Ponoć za kulisami odbywały się rozmowy na temat kontynuacji, ale nie zapadła żadna konkretna decyzja, aż do teraz.

Portal Świat Gwiazd donosi, że "rodzinka.pl" wróci na antenę.

"Zdjęcia mają ruszyć w styczniu. Obecnie trwają prace nad scenariuszem. Kontaktowano się już z gwiazdami, które ten serial tworzyły i większość z nich wyraziła chęć powrotu na plan. Na pewno oferty otrzymali już Tomasz Karolak, Julia Wieniawa i Małgorzata Kożuchowska. Wszystko wskazuje na to, że po latach znów wcielą się w tak bardzo lubiane postaci" – cytuje swojego informatora wspomniany serwis.

Podano również, że "jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, serial ponownie wystartuje w 2025 roku".

Musiał o nowej "rodzince.pl"

O reaktywacji "rodzinki.pl" ostatnio porozmawiano z Maćkiem Musiałem, który grał tam najstarszego syna, Tomka. Aktor przyznał, że będzie to już inna odsłona rodziny Boskich.

– Wszyscy już straciliśmy urok, mówię o nas – braciach. Już jesteśmy starymi po prostu chłopakami z wąsami, z brodami, więc musielibyśmy znaleźć jakiś interesujący silnik i pomysł na to. Wiem, że są na to interesujące pomysły – mówił w rozmowie z Plejadą.

– Zobaczymy, w którym kierunku pójdzie Patryk Yoka. Na pewno najważniejsze jest to, że jeżeli będziemy to robić, to w tym dawnym składzie, dowodzonym kreatywnie przez Patryka Yokę, który jest wybitnym twórcą. Stworzył takie dzieła, jak: "Niania", "Świat według Kiepskich", "Hela w opałach". Jak ktoś powtarza ten sukces wiele razy, to świadczy o tym, że jest naprawdę wyjątkowy – podsumował Musiał.