Koniec gazetki promocyjnej Action. Ostatnia szansa na złapanie okazji

Action staje się jedną z najpopularniejszych sieciówek w Polsce. Internet zalewają kolejne propozycje niezwykle atrakcyjnych rabatów. Nietrudno więc dziwić się, że pracownicy tych sklepów nigdy nie narzekają na nudę. Klienci są tam od rana do wieczora.

Gazetka w Action właśnie się kończy. Ostatnia okazja na takie zakupy Fot. Jakub Kaminski/East News

Action stale rozwija swoją sieć sklepów w Polsce. W tym momencie posiada ponad 300 sklepów w naszym kraju. Holenderska marka jest popularna również w innych regionach Europy.

Swoje placówki ma m.in. w Belgii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Francji, czy Hiszpanii. I we wszystkich tych krajach kusi klientów, publikując co tydzień nowe gazetki promocyjne.

Gazetka promocyjna Action dobiega końca

Nowe gazetki promocyjne Action publikowane są w każdą środę. Wtedy również na półkach pojawiają się produkty objęte najnowszymi rabatami. Właśnie dlatego wtorek 23 kwietnia jest ostatnią szansą na skorzystanie z ciekawych propozycji z ostatniego katalogu.

W aktualnej gazetce dominowały przede wszystkim produkty do ogrodu. Być może aura na razie nie zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale już za tydzień rozpocznie się majówka, a jeśli pogoda dopisze, wiele osób będzie wypoczywało poza domem. I właśnie dlatego warto już wcześniej zadbać o eleganckie i estetyczne zagospodarowanie przestrzeni.

W tym na pewno pomogą lampy solarne. A w Action można kupić zestaw czterech w cenie 22,99 zł. Kolejny gadżet przydatny nie tylko w ogrodzie, ale i na balkonie to pojemnik do przechowywania, który może również pełnić funkcję stolika. Cena – 52,99 zł.

Następna polecajka zarówno dla mieszkańców domów jak i bloków to parasol ogrodowy, który uchroni cię przed palącym słońcem. Ten o średnicy 3 metrów można kupić w Action za 219 zł. W sprzedaży nie brakuje również doniczek i osłonek. Aktualnie w promocji są te prążkowane. W zależności od średnicy zapłacicie za nie od 9,99 do 16,99 zł.

A jeśli mowa o aktywnym spędzaniu czasu, to w sprzedaży pojawiło się nieco akcesoriów rowerowych. Nieprzebijalną oponę można kupić za 34,90 zł. Ciekawym gadżetem są również składane i poręczne narzędzia wielofunkcyjne za 13,50 zł. W sprzedaży nie brakuje także dziecięcych zabawek, które sprawdzą się podczas pogodnej majówki spędzanej na zewnątrz, ale również podczas wakacyjnych wyjazdów i zabaw na świeżym powietrzu.

Kiedy nowa gazetka w Action? Przecieki już dziś wieczorem

Jak już wspomnieliśmy, nowa gazetka w Action pojawi się w środę 24 kwietnia. Właśnie wtedy znajdziecie ją na oficjalnej stronie sklepu, ale również w wielu aplikacjach mobilnych takich jak np. Blix, gdzie zgromadzone są katalogi wielu różnych sklepów.

Czytaj także: https://natemat.pl/553112,popularny-lek-przeciwbolowy-wycofany-sprawdz-czy-go-masz-w-domu

Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że najnowszą ofertę w Action da się sprawdzić nieco wcześniej. Jeżeli bardzo zależy ci na wiedzy i sprawdzeniu, co pojawi się w sprzedaży, rusz do Action już we wtorek wieczorem. Przynajmniej w Warszawie pracownicy zaczynają wówczas rozkładać produkty, które będą dostępne od środy. Warto więc przy okazji innych zakupów zerknąć na najnowszą ofertę.