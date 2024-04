Niespodziewana decyzja ukraińskich konsulatów w Polsce. Chodzi o poborowych

Ukraiński portal Suspilne informuje, że konsulaty Ukrainy w Polsce tymczasowo zawiesiły działalność konsularną dla obywateli Ukrainy w wieku poborowym. Według redakcji opracowywane są mechanizmy, które mają działać zgodnie z ustawą o mobilizacji.

Niespodziewana decyzja ukraińskich konsulatów w Polsce. Chodzi o mobilizację. Fot. ABACA/Abaca/East News

– Przyjmowanie obywateli w wieku poborowym zostało zawieszone. Czekamy teraz na instrukcje od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodzi o mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. Teraz ich przyjmowanie jest tylko tymczasowo zawieszone. Obecnie opracowujemy mechanizmy, które będą działać zgodnie z ustawą o mobilizacji – zdradził Suspilne anonimowy urzędnik z konsulatu.

Ukraińskie konsulaty w Polsce zawiesiły przyjmowanie obywateli w wieku poborowym

To jednak nie wszystko. Okazuje się, że także służba paszportowa dla Ukraińców w Pradze wstrzymała wydawanie gotowych dokumentów. W poniedziałek ukraińskie media ujawniły, że tamtejszy resort spraw zagranicznych nakazał szefom wszystkich instytucji dyplomatycznych Ukrainy czasowe zawieszenie wszelkich czynności konsularnych w zakresie wieku poboru do wojska dla obywateli Ukrainy.

Eksperci biją na alarm, a Kijów jest tego świadomy – Ukrainie kurczą się zasoby mobilizacyjne. To jeden z potencjalnych powodów, dla których Ukraińcy mogą mieć problemy z odzyskaniem inicjatywy na froncie.

– Rezerwa mobilizacyjna naszej armii to 5 mln mężczyzn, z czego 1 mln już służyło lub służy w wojsku; oceniamy, że maksymalna liczba Ukraińców, którzy jeszcze nam pozostali i mogliby zostać wysłani na front, wynosi około 2,5 mln – mówił w marcu przewodniczący rady rezerwistów sił lądowych Ukrainy, Iwan Tymoczko.

Jest ruch Zełenskiego

2 kwietnia tego roku Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę obniżającą wiek osób podlegających mobilizacji z 27 do 25 lat. Jak czytamy na stronie internetowej Rady Najwyższej, we wtorek wpłynęła do niej ustawa podpisana przez prezydenta. Ukraiński parlament przegłosował ją pod koniec maja 2023 r.

W grudniu ubiegłego roku Zełenski zapowiedział, że ukraińska armia proponuje zmobilizowanie dodatkowych 450-500 tys. osób. Jak wówczas zaznaczył, "jest to bardzo delikatna sprawa".

USA przyjęły kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy

Na sytuację w Ukrainie spory wpływ może mieć wsparcie z Zachodu, a przede wszystkim kolejny pakiet pomocowy, który został niedawno zatwierdzony przez amerykańską Izbę Reprezentantów. Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, 210 Demokratów i 101 Republikanów głosowało za pomocą dla Ukrainy w wysokości 60,8 miliarda dolarów. Przeciwko głosowało 112 Republikanów, ale za to żaden z Demokratów nie był przeciw.

Na pozytywny wynik głosowania szybko zareagował prezydent Ukrainy. "Jestem wdzięczny Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, obu partiom (Demokratom i Republikanom-red.) i osobiście spikerowi Mike’owi Johnsonowi (Republikanin-red.) za decyzję, która utrzymuje historię na właściwym torze" – napisał w serwisie X.

Jak podkreślił, "przyjęta dziś przez Izbę ustawa o istotnej pomocy USA zapobiegnie rozszerzaniu się wojny, uratuje tysiące istnień ludzkich i pomoże obu naszym narodom stać się silniejszymi". W jego ocenie "demokracja i wolność zawsze będą miały znaczenie globalne i nigdy nie zawiodą, dopóki Ameryka będzie pomagać je chronić". "Mamy nadzieję, że ustawa znajdzie poparcie w Senacie i trafi na biurko prezydenta Bidena. Dziękuję, Ameryko!" – podsumował ukraiński przywódca.

