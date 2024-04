Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem, a temperatury rosną mniej więcej dwukrotnie w porównaniu ze średnią światową. Takie niepokojące dane wyłaniają się z najnowszych badań naukowców.

"Czerwony alarm" w Europie. Niepokojący raport ws. tego, co dzieje się w pogodzie. Fot. WX Charts/zrzut ekranu

Pogoda w Europie robi się coraz bardziej niebezpieczna

Jak wynika ze wspólnego raportu opublikowanego w poniedziałek przez Światową Organizację Meteorologiczną ONZ i agencję klimatyczną Unii Europejskiej Copernicus, który cytuje EuroNews Green, ​​temperatury w Europie są obecnie o 2,3 stopnia Celsjusza wyższe od poziomu sprzed epoki przemysłowej. Są też wyższe o 1,3 stopnia Celsjusza w porównaniu z poziomem na całym świecie.

– Europa była świadkiem kolejnego roku rosnących temperatur i nasilających się ekstremalnych warunków klimatycznych – w tym stresu cieplnego z rekordowymi temperaturami, pożarów, fal upałów, utraty lodu z lodowców i braku opadów śniegu – przekazała Elisabeth Hamdouch, zastępczyni kierownika jednostki ds. programu Copernicus, cytowana przez serwis.

Ten dokument o Europie został opatrzony "czerwonym alarmem", aby podkreślić, że świat nie podejmuje wystarczających działań ws. globalnego ocieplenia.

Na majówkę do Polski ma wrócić ładna pogoda

Jaka jednak będzie pogoda w Polsce w najbliższym czasie? Jak informowaliśmy, choć końcówka kwietnia ma być zimna, na początku maja sytuacja ulegnie diametralnej zmianie. Punktem zwrotnym ma być majówka, kiedy w niektórych częściach Polski termometry zmierzą nawet 23 stopnie.

Tomasz Wasilewski z tvnmeteo.pl przygotował nową, 16-dniową prognozę pogody. Wynika z niej, że już od piątku możemy spodziewać się wzrostu temperatur. W przyszły weekend prognozuje się natomiast prawdziwie wiosennej pogody – ma być nawet 18 stopni C.

To jednak nie wszystko, bo przełom maja i kwietnia powinien okazać się jeszcze gorętszy. Według wspomnianej prognozy ma być nawet 23 st. C. na wschodzie oraz południu kraju. Nieco chłodniej zdaniem Wasilewskiego będzie na zachodzie, gdzie termometry zmierzą 17 st. C.

Przewidywania Wasilewskiego są zbieżne z prognozami, które na swojej stronie przedstawia też Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, o czym pisaliśmy w naTemat.pl już kilka dni temu. Średnia temperatura maksymalna w tygodniu 29 kwietnia – 5 maja na terenie większości kraju ma wynieść 15-17 st. C. Jedynie nad morzem i w górach ma być chłodniej, bo ok. 11-13 st. C.

