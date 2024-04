N ie żyje Robert Sadowski. TVP Białystok poinformowała o śmierci swojego wieloletniego pracownika. Montażysta miał 40 lat. "Ci, którzy mieli okazję go poznać, wiedzą jak dobrym był człowiekiem. Stało się coś, w co do tej pory nie mogę uwierzyć" – żegna Sadowskiego kolega z branży.





Weronika Tomaszewska

