Propozycja bycia rodzicem chrzestnym to w wielu rodzinach duży zaszczyt, ale przede wszystkim obowiązek. I nie chodzi tu tylko o rozpieszczanie chrześniaka i obdarowywanie go prezentami. Na rodzicu chrzestnym ciążą bowiem ważne obowiązki, których nie da się pozbyć.

Rodzicem chrzestnym jest się na zawsze Fot. Matti Kolho/East News

Świat się zmienia, a wiele osób przechodzi kryzysy wiary lub wręcz opuszcza szeregi Kościoła. W związku z tym rodzą się kolejne pytania – czy można zmienić chrzestnego, jeżeli ten przestał praktykować i nie wywiązuje się ze swojej roli? Praktycznie jest to niemożliwe, ale istnieje obejście tej zasady.

Chrzestny będzie nim na zawsze

Zasady kościoła katolickiego są bardzo jasne. Zgodnie z prawem kanonicznym osoba, która zgodziła się zostać rodzicem chrzestnym, będzie nim już na zawsze. Z tego obowiązku zwalnia go jedynie śmierć. Dlatego nawet jeżeli przestanie praktykować wiarę, nadal będą ciążyły na nim powinności.

Z tego powodu księża przestrzegają rodziców, a także przyszłych chrzestnych, aby ci podejmowali rozsądne i odpowiedzialne decyzje. "Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki" – czytamy w prawie kanonicznym.

Czy można zmienić chrzestnego? W prawie pojawiła się furtka

Co jednak, kiedy z różnych powodów rodzic chrzestny nie może dłużej należycie spełniać swojej roli? Jak informuje kancelaria Salomon specjalizująca się w prawie kościelnym, pojawił się wyjątek. Istnieje bowiem szansa na wyznaczenie zastępcy rodzica chrzestnego.

Taką koncepcję przyjęła Stolica Apostolska, jednak ostatecznie decyzja o wyznaczeniu zastępcy podejmowana jest przez biskupa diecezjalnego. Dodatkowo wyznaczenie nowej osoby pełniącej obowiązki rodzica chrzestnego jest możliwe tylko w nadzwyczajnych sytuacjach. Jeśli jednak do tego dojdzie, nazwisko zastępcy jest wpisywane do aktu chrztu dziecka.

Kandydat będzie musiał również złożyć proboszczowi lub jego delegatowi specjalne oświadczenie. Ma w nim obowiązek oświadczyć, że zdaje sobie sprawę z obowiązków, jakie wynikają z funkcji rodzica chrzestnego.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym? Wiele osób traci to prawo

Kwestia tego, kto może pełnić funkcję rodzica chrzestnego, została jasno wyjaśniona w prawie kanonicznym. Osoba ta powinna mieć ukończone szesnaście lat, choć w wyjątkowych sytuacjach może być młodsza. Konieczne jest za to bycie praktykującym katolikiem, który przystąpił do sakramentów bierzmowania i pierwszej komunii.

Chrzestnymi nie mogą zostać osoby, na które nałożono kary kanoniczne. Dziecka do chrztu nie mogą trzymać rozwodnicy, a także osoby, które np. nie uczęszczały na lekcje religii w szkole. Dodatkowo, aby zostać chrzestnym, należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie wydane przez proboszcza parafii, do której się należy.