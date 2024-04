Znany duchowny znalazł "winnego" pustek w kościołach. Postanowił uderzyć...w feministki

Ks. prof. Marek Tatar postanowił "wyjaśnić" skąd biorą się problemy Kościoła w Polsce. Ksiądz zdecydował się sięgnąć po najprostsze z możliwych rozwiązań i obwinił za to, jego zdaniem, źle zrozumiany przez społeczeństwo feminizm.

Znany duchowny wskazał problemy Kościoła. Postanowił uderzyć w feministki. Fot. Karol Porwich/East News

Prof. Marek Tatar, kierownik studiów duchowości na UKSW, krajowy duszpasterz powołań i konsultant Komisji ds. Duchowieństwa KEP rozmawiał na ten temat z PAP.

W wywiadzie, który cytuje portal Onet, duchowny zwrócił uwagę na m.in. spadek powołań w zakonach żeńskich. W ocenie księdza, jak sam to określi, spowodował to "źle rozumiany" feminizm, który "akcentuje prawo kobiet do samorealizacji".

Ksiądz skomentował również spadek liczby zawieranych małżeństw. – Coraz więcej osób młodych pozostaje w wolnych związkach, bojąc się podjąć radykalnej decyzji, co świadczy o niedojrzałości – mówił w tej rozmowie.

Dodajmy jednak, że Polacy sukcesywnie rezygnują z uczestnictwa i przynależności do Kościoła katolickiego oraz powoli wypisują dzieci z lekcji religii.

I tak z dostępnych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, które dotyczą liczenia wiernych (9 października 2022 roku) wynika, że w niedzielnej mszy uczestniczyło w tamtym okresie 29,5 proc. zobowiązanych katolików, a 13,9 proc. przystąpiło do komunii.

Polacy coraz bardziej odchodząc od Kościoła

Z danych duchownych wynika ponadto, że w roku szkolnym 2022/2023 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 80,3 proc. uczniów – to spadek o 2,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Jest to trend postępujący od lat.

Warto też dodać, że wierni widzą, jak zachowują się niektórzy duchowni i to stanowi dla nich czynnik, który odpycha ich od Kościoła. Spuśćmy zasłonę milczenia na wypowiedzi np. ojca Tadeusza Rydzyka, czy abpa Marka Jędraszewskiego.

Ale niektórzy "zwyczajni księża" nie są lepsi. Opisy ich zachowań regularnie wyciekają do mediów, czego przykładem jest nie tak dawna afera z udziałem księży z Dąbrowy Górniczej.

Głośny skandal, o którym informowaliśmy w naTemat, dotyczył gejowskiej orgii na plebanii, którą zorganizował jeden z wikariuszy. Udział w seksualnym spotkaniu wzięła także męska prostytutka.

Jeden z mężczyzn zasłabł podczas imprezy, co skończyło się wezwaniem na miejsce pogotowia ratunkowego. Kiedy ratownicy medyczni pojawili się na miejscu, nie chciano ich wpuścić, więc konieczna była interwencja policji.

Sprawa dotarła do mediów, a o skandalu pisała także zagraniczna prasa. Nie obiła się ona bez echa także wśród lokalnej społeczności. W kościele, pod który podlegała parafia, gdzie urządzono orgię, podpalono drzwi. Ksiądz jest obecnie w areszcie i czeka na proces.