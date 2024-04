"Iwona Wieczorek odnaleziona"? Nie daj się nabrać na nowe oszustwo

W ostatnich dniach pojawiła się kolejna fala prób wyłudzenia danych od użytkowników Facebooka. Tym razem wykorzystano zaginięcie Iwony Wieczorek, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych ofiar tego procederu.

Iwona Wieczorek zaginęła pamiętnego lata 2010 roku. W nocy z 16 na 17 lipca 19-latka wracała nadmorską promenadą z imprezy w Dream Club w Sopocie do swojego domu na osiedlu Jelitkowski Dwór w Gdańsku. Przed godz. 3:00 była jeszcze widziana w okolicy jednego z klubów w Sopocie. Pomiędzy nią a znajomi, z którymi spotkała się feralnej nocy, miało dość do sprzeczki.

Dziewczyna ich zostawiła i nikt później już jej nie widział. Została jeszcze uchwycona przez kamery monitoringu miejskiego przy gdańskim wejściu na plażę nr 63 z godz. 4:12, a za nią widać mężczyznę z ręcznikiem. To było ostatnie nagranie, na którym dostrzeżono Iwonę.

Nowe oszustwo na Iwonę Wieczorek. Wyjaśniamy, na co trzeba uważać

W ostatnich dniach pojawiła się kolejna fala prób wyłudzenia danych od użytkowników Facebooka. Tym razem wykorzystano właśnie zaginięcie Iwony Wieczorek.

Chodzi o to, że oszuści stworzyli posty, w których piszą o odnalezieniu kobiety. Kiedy czytelnik już to zrobi, zostaje przekierowywany na stronę, która podszywa się pod radio RMF FM.

Na tej fałszywej stronie można obejrzeć rzekome nagranie z "miejsca zbrodni". Jest jednak haczyk – czytelnik zostaje wtedy poproszony o potwierdzenie swojego wieku, co wymaga podania danych logowania i hasła do Facebooka. I to w taki sposób możemy stracić dane, jeśli nabierzemy się na taki link.

Co obecnie mówią śledczy ws. Iwony Wieczorek?

Dodajmy przy okazji, że sprawą Iwony Wieczorek w 2018 roku zajęli się śledczy z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Jest to tzw. Archiwum X, które bada niewyjaśnione historie sprzed lat jak sprawa Wieczorek.

Prok. Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej przekazał niedawno w rozmowie z o2.pl, że "społeczeństwo oczekuje niezłomności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i prokuratura, prowadząc takie postępowania jak sprawa Iwony Wieczorek, te oczekiwania spełnia".

– Prokuratura konsekwentnie dąży do zapewnienia społeczeństwa o skuteczności prawa i organów ścigania, a w szczególności, że kara za popełnione czyny będzie wymierzona – powiedział wówczas serwisowi prok. Borchólski.

Odniósł się także do tego, co w zeszłym roku robiono w Zatoce Sztuki. – Przeprowadzone czynności śledcze na terenie tzw. Zatoki Sztuki i terenu przyległego służyły weryfikacji i eliminacji wersji pojawiających się na podstawie ujawnianych w sprawie źródeł dowodowych – wyjaśnił o2.pl śledczy. Ustalono zatem, że ciało Iwony Wieczorek nie zostało zakopane w tej okolicy.