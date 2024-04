Łukasz Kohut zabrał głos ws. spekulacji o transferze. "Jedziemy dalej!"

Potwierdziły się wcześniejsze spekulacje: Łukasz Kohut wystartuje w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale nie z listy Nowej Lewicy. "Podjąłem decyzję o starcie z list Koalicji Obywatelskiej, która zapewniła mi szansę startu" – napisał europoseł w serwisie X.

"Proszę Państwa o głos w wyborach 9 czerwca, gdzie znajdziecie mnie na liście Koalicji Obywatelskiej, na miejscu numer 3" – przekazał w środę po południu Łukasz Kohut, który powalczy o mandat do Parlamentu Europejskiego na Śląsku.

Wcześniej nazwisko polityka zostało odczytane przez Jana Grabca na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej w Warszawie, podczas której ogłoszono, a następnie zatwierdzono listy kandydatów ugrupowania Donalda Tuska do europarlamentu.

W poście w serwisie X europoseł poinformował, że tym samym rozchodzą się jego drogi z Nową Lewicą.

"Uważam, że to mieszkańcy województwa śląskiego, a nie warszawskie władze powinny decydować, jakich chcą mieć przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. W związku z powyższym podjąłem decyzję o starcie do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Obywatelskiej, która zapewniła mi szansę startu w tych wyborach" – napisał.

I dodał: "Mimo że dziś moje drogi z Nową Lewicą się rozchodzą, to życzę dobrze tej części Lewicy, która jest w rządzie. Koalicja 15 października musi działać dalej i odbudowywać państwo po 8 latach demolki – wbrew populistom z prawa i z lewa".

Decyzja Łukasza Kohuta o zmianie politycznych barw to efekt kłótni na lewicy o "jedynkę" do PE właśnie w województwie śląskim. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, śląscy działacze Nowej Lewicy chcieli, aby ich listę otwierał Kohut, związany kiedyś z Wiosną Roberta Biedronia.

Awantura na lewicy o kandydaturę Kohuta

Maciej Kopiec, senator i współprzewodniczący Nowej Lewicy na Śląsku, przekazał w ubiegłą środę, że zarząd wojewódzkich struktur jednomyślne zarekomendował tę kandydaturę. "Łukasz dysponuje wsparciem struktur, decyzja jest w rękach Roberta Biedronia, lidera frakcji Wiosna" – poinformował Kopiec, a jego wpis podała dalej posłanka Anna Maria Żukowska i dodała komentarz.

"Znam Łukasza Kohuta i wiem, że będzie w PE dobrze reprezentował zarówno Polskę, jak i swoją małą ojczyznę – Śląsk, tak, jak robił to dotychczas" – napisała szefowa klubu parlamentarnego Lewicy w Sejmie.

Na jej słowa zareagowała wtedy Paulina Matysiak, posłanka Partii Razem. Pomiędzy polityczkami doszło do spięcia. "Aniu, o czym Ty piszesz? Przecież to wy już dawno przyszliście do Razem z propozycją jedynki na Śląsku. Bo wam najbardziej zależy na Warszawie i Wrocławiu. Traktujmy siebie poważnie" – skomentowała.

"Nie wiem, ja przyjmuję decyzje gremiów statutowych. Ja startuję z Mazowsza" – odparła Żukowska, a w dyskusję włączył się Maciej Kopiec. "Odsyłam Cię, Paulino, do statutu Nowej Lewicy. Przeczytasz tam, że kandydatury zależą od rekomendacji wojewódzkiej, a śląskie decyduje o śląskim w śląskim, nie w Warszawie" – napisał.

Inny pomysł na śląską "jedynkę" lewicy mieli także Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty. – Robert Biedroń oraz Włodzimierz Czarzasty zaproponowali Partii Razem pierwsze miejsce na liście lewicy w województwie śląskim. Zaakceptowaliśmy to – powiedział katowickiej "Gazecie Wyborczej" poseł Maciej Konieczny.

W rozmowie z dziennikarzami polityk stwierdził ponadto, że "jako poseł z Katowic zajmujący się w Razem tematyką europejską jest on naturalnym kandydatem Razem do startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego".

