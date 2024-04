Posłanki lewicy spięły się o... swojego europosła. "Kolejny sukces nadchodzi"

W serwisie X doszło do mocnego spięcia pomiędzy posłankami – Anną Marią Żukowską z Nowej Lewicy a Pauliną Matysiak z Partii Razem. Poszło o europosła Łukasza Kohuta, który ma ubiegać się o reelekcję z pierwszego miejsca na Śląsku. Ta sprawa pokazuje jednak inny problem, z jakim mierzą się lewicowe ugrupowania. "Kolejny sukces wyborczy nadchodzi" – czytamy w komentarzach.

Wszystko zaczęło się od wpisu Macieja Kopca w serwisie X. Senator i współprzewodniczący Nowej Lewicy na Śląsku przekazał w środę rano, że zarząd wojewódzkich struktur jednomyślne zarekomendował, aby w okręgu 11 z pierwszego miejsca na liście Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartował Łukasz Kohut.

"Łukasz dysponuje wsparciem struktur, decyzja jest w rękach Roberta Biedronia, lidera frakcji Wiosna" – poinformował Maciej Kopiec, a jego wpis podała dalej posłanka Anna Maria Żukowska i dodała swój komentarz.

Wybory do PE. Polityczki lewicy starły się o kandydaturę Kohuta ze Śląska

"Znam Łukasza Kohuta i wiem, że będzie w PE dobrze reprezentował zarówno Polskę, jak i swoją małą ojczyznę – Śląsk, tak, jak robił to dotychczas" – napisała szefowa klubu parlamentarnego Lewicy w Sejmie.

Na jej słowa zareagowała wtedy Paulina Matysiak, posłanka Partii Razem. Pomiędzy polityczkami doszło do spięcia.

"Aniu, o czym Ty piszesz? Przecież to wy już dawno przyszliście do Razem z propozycją jedynki na Śląsku. Bo wam najbardziej zależy na Warszawie i Wrocławiu. Traktujmy siebie poważnie" – skomentowała.

"Nie wiem, ja przyjmuję decyzje gremiów statutowych. Ja startuję z Mazowsza" – odparła Żukowska, a w dyskusję włączył się Maciej Kopiec. "Odsyłam Cię, Paulino, do statutu Nowej Lewicy. Przeczytasz tam, że kandydatury zależą od rekomendacji wojewódzkiej, a śląskie decyduje o śląskim w śląskim, nie w Warszawie" – napisał.

Ta internetowa sprzeczka pokazuje nie tylko mocne tarcia pomiędzy lewicowymi ugrupowaniami, ale także nie stawia ich polityków w dobrym świetle przed czerwcowymi eurowyborami. Tym bardziej że cała lewica w niedawnych wyborach parlamentarnych i samorządowych nie podbiła polskiej sceny politycznej (8,61 proc. głosów w wyborach do Sejmu i 5,29 proc. do Senatu oraz 6,32 proc. w wyborach do sejmików).

Na tę chwilę to oczywiście jedynie wróżenie z fusów, ale nad lewicą ciąży widmo nieprzekroczenia 5-procentowego progu, a kłótnie w sieci na pewno sytuacji nie pomagają.

Dostrzegają to także internauci, którzy skomentowali wypowiedzi polityków. "Rewelacyjne miejsce do takich rozmów, brak słów. Poza tym, na co wy liczycie po takim wyniku w samorządowych wyborach?"; "Musicie prać te brudy publicznie? Jako wasz wyborca czuję niesmak"; "To idźcie osobno i będziecie mieć wszystkie miejsca na liście dla siebie"; "Kolejny sukces wyborczy Nowej Lewicy nadchodzi" – czytamy.

Łukasz Kohut będzie gościem czwartkowej "Rozmowy dnia" w naTemat.pl. Poprosimy europosła, aby odniósł się do całej sprawy.