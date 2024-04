Bartłomiej Sienkiewicz zrezygnował z funkcji ministra kultury po tym, jak PO ogłosiła listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Giełda nazwisk ruszyła, ale wciąż nie wiadomo, kto przejmie stery w resorcie. – Nie dostałem żadnej propozycji, ale i tak nigdzie się nie wybieram – mówi nam poseł Piotr Adamowicz, którego nazwisko również przewija się w mediach. Jak usłyszeliśmy od innych polityków koalicji rządzącej, nadzieję na przejęcie MKiDN przez chwilę miała także Nowa Lewica.

"W związku z zatwierdzeniem przez Radę Krajową PO list kandydatów do Parlamentu Europejskiego złożyłem na ręce premiera Donalda Tuska rezygnację z pełnienia funkcji ministra kultury i dziedzictwa narodowego" – poinformował w środę w serwisie X Bartłomiej Sienkiewicz.

Jego wpis pojawił się tuż po zakończeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w Warszawie, na której zaprezentowano, a później zatwierdzono listy kandydatów do europarlamentu. Sienkiewicz będzie "jedynką" w okręgu obejmującym województwa świętokrzyskie i małopolskie.

Kto zastąpi go w fotelu szefa MKiDN? Na medialnej giełdzie nazwisk jest już kilkoro polityków Platformy Obywatelskiej.

Jak usłyszeliśmy od ważnego polityka Koalicji Obywatelskiej, w partii najczęściej wymieniane są obecnie przede wszystkim trzy nazwiska: marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa Błońska, obecny wiceminister kultury Andrzej Wyrobiec i... Paweł Kowal.

Dla niektórych nazwisko Kowala może być zaskoczeniem, ale poseł KO w przeszłości pracował w MKiDN, był też dyrektorem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz ekspertem w Muzeum Powstania Warszawskiego (był ponadto współautorem koncepcji muzeum).

– Żadne decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły. Listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego zostały dopiero co zatwierdzone. Jednak decyzja o tym, kto zostanie nowym ministrem kultury, zapadnie na pewno szybko. Nie będzie sztucznego zwlekania z ogłoszeniem decyzji – mówi rozmówca naTemat.pl.

Piotr Adamowicz: Ja się nigdzie nie wybieram

W mediach przewijają się także nazwiska innych polityków PO wymienianych jako potencjalni kandydaci na urząd ministra kultury. Są to: wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński i Piotr Adamowicz, wiceszef sejmowej komisji kultury i środków przekazu.

W środę wieczorem udało nam się skontaktować z posłem Adamowiczem. – Mogę powiedzieć tyle, że moje nazwisko krąży na tej giełdzie od wtorku i z prawdziwą przyjemnością dementuję tę plotkę – mówi nam Piotr Adamowicz.

– Ja się nigdzie nie wybieram, znam swoje miejsce w szeregu i nie widzę siebie na Krakowskim Przedmieściu (tam mieści się gmach MKiDN – red.). Nikt mi też niczego nie proponował, a jeśli nawet padnie taka propozycja, to uprzejmie za nią podziękuję. Bardzo dobrze czuję się tu, gdzie jestem – dodaje parlamentarzysta.

Adamowicza zapytaliśmy też, czy z jego punktu widzenia rezygnacja Sienkiewicza to duża strata dla resortu kultury. – Większość zadań, jakie przedstawił przed nim premier Donald Tusk, czyli przede wszystkim uporządkowanie spraw w mediach publicznych, Bartłomiej Sienkiewicz wykonał – ocenia poseł KO.

Lewica miała nadzieję na przejęcie resortu kultury

Kolejny polityk obecnej koalicji rządzącej, z którym również rozmawialiśmy, potwierdził nam ponadto, że resortem kultury chciała rządzić Nowa Lewica. Jak podał nieoficjalnie Onet, ambicje, by zostać ministerką, miała ponoć Joanna Scheuring-Wielgus. Tyle że to scenariusz raczej mało realny, bo coraz częściej słychać, że wpływowa posłanka również chce wystartować do europarlamentu z list lewicy w Wielkopolsce.

– Walczyliśmy mocno o ten resort, ale Platforma nie chce nam go oddać. Ktoś z Lewicy musiałby się chyba zapisać do PO, żeby móc kierować resortem – powiedział portalowi jeden z polityków Nowej Lewicy.

W rozmowie z naTemat.pl polityk koalicji rządzącej twierdzi jednak, że cała sytuacja wyglądała nieco inaczej. – Oferta Nowej Lewicy polegała na tym, że oni oddadzą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (resortem kieruje Dariusz Wieczorek – red.), a w zamian za to dostaną Ministerstwo Nauki i Dziedzictwa Narodowego – mówi nasz informator.

I od razu dodaje, że tak naprawdę ta oferta nigdy nie była aktualna. – Propozycja Nowej Lewicy nie została przyjęta. Od samego początku nie było na to zgody premiera Donalda Tuska – słyszymy.

