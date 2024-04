Nagła decyzja Sienkiewicza. Szef resortu kultury rezygnuje ze stanowiska

"W związku z zatwierdzeniem przez Radę Krajową PO list kandydatów do Parlamentu Europejskiego, złożyłem na ręce premiera Donalda Tuska rezygnację z pełnienia funkcji Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego" – napisał w serwisie X Bartłomiej Sienkiewicz. Polityk ma startować do PE z listy w okręgu obejmującym woj. małopolskie i świętokrzyskie.

Nagła decyzja Sienkiewicza. Szef resortu kultury rezygnuje. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Nagła decyzja Sienkiewicza. Szef resortu kultury rezygnuje

Bartłomiej Sienkiewicz, czyli minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał w środę w serwisie X, iż złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.

To potwierdza wcześniejsze doniesienia mediów ws. list KO do PE. Jak informowaliśmy w środę, według "Faktów" w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister aktywów państwowych Borys Budka oraz właśnie minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Który z ministrów znajdzie się jeszcze na listach KO do PE?

Niedawno media zelektryzowała również wiadomość, że w eurowyborach nie wystartuje były przewodniczący PE, Jerzy Buzek. Z drugiej strony, na listach KO ma pojawić się europoseł Lewicy. Łukasz Kohut ma startować z trzeciego miejsca.

Okazuje się, że w stolicy i okolicznych powiatach "jedynką" KO na listach do Parlamentu Europejskiego ma być wspomniany Kierwiński. Na jednej liście ma mu towarzyszyć także była prezydentka Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. W pozostałej części województwa mazowieckiego najlepszą pozycję ma dostać Andrzej Halicki.

W województwie świętokrzyskim i małopolskim listę KO otwierać ma Sienkiewicz. Budka z kolei ma być "numerem jeden" w śląskim. Jeżeli ministrowie KO uzyskają mandaty eurodeputowanych, zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska, odejdą z jego gabinetu. Pozostałe jedynki opisaliśmy w tym tekście.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w pierwszy czerwcowy weekend, a konkretnie w niedzielę 9 czerwca. Wybierzemy w nich 53 europosłów, którzy będą reprezentować nasz kraj na arenie Unii Europejskiej. Kadencja eurodeputowanych trwa pięć lat, a ostatnie eurowybory odbyły się w 2019 roku.