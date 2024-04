"To nie wyrok". Premier Tusk zabrał głos w sprawie swojej choroby

Donald Tusk musiał tymczasowo odwołać wszystkie plany związane z aktywnością publiczną. Pracownicy rządu wyjaśnili, że powodem jest zapalenie płuc. W czwartek po południu szef rządu ponownie zabrał głos w tej sprawie.

Premier zabrał głos ws. problemów ze zdrowiem

"Dzięki za życzenia zdrowia. Wszystkich zmartwionych pragnę uspokoić, a uradowanych rozczarować: zapalenie płuc to nie wyrok. Jestem pod opieką świetnych lekarzy, którzy zapewniają, że w przyszłym tygodniu będę gotowy do codziennych zajęć i wyzwań" – napisał premier Donald Tusk w serwisie X.

Również Centrum Informacyjne Rządu w czwartek wydało komunikat, w którym poinformowało o stanie zdrowia Donalda Tuska. "W najbliższych dniach Premier Donald Tusk ograniczy aktywność publiczną" – czytamy w oświadczeniu. U premiera zdiagnozowano bowiem zapalenie płuc.

"Jest to związane ze stwierdzonym zapaleniem płuc, w związku z czym konieczne jest podjęcie leczenia. Po zakończeniu kuracji Donald Tusk powróci do swoich obowiązków" – wyjaśnił CIR.

Donald Tusk ma zapalenie płuc

Wówczas do swojej choroby odniósł się także po raz pierwszy Tusk. "Po krótkiej (mam nadzieję) przerwie wymuszonej chorobą ruszamy ostro do roboty. 7 maja Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z Ursulą von der Leyen przedstawimy plan dla Europy, 10 maja rekonstrukcja rządu, a jeszcze dziś ogłoszenie planu pomocy dla rolników" – przekazał. Tusk ostatni raz pojawił się w publicznie w minioną środę, gdy prowadził zebranie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Wtedy zatwierdzono pełen kształt list ugrupowania do Parlamentu Europejskiego.

Tusk niedawno skończył 67 lat. Jego urodziny przypadają 22 kwietnia. Warto tutaj dodać, że zapalenie płuc jest jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji osób dorosłych. Na szczęście szef rządu nie trafił do szpitala, tym samym można domniemywać, że przechodzi chorobę łagodniej.

Za rozwój zakażenia w zapaleniu płuc w dużej mierze odpowiadają pneumokoki, czyli bakterie streptococcus pneumoniae.

Zapalenie płuc to poważna choroba. Warto się szczepić przeciw pneumokokom

Jak tłumaczyliśmy w naTemat.pl, czasem zapalenie płuc może przejść w ciężką postać i niestety umiera aż 8 na 100 chorych, a w ciągu kolejnego półrocza – aż co piąty wcześniej chory.

– Trzeba mieć świadomość, że zapalenie płuc to nie jest cięższe przeziębienie, tylko bardzo poważna choroba ogólnoustrojowa, która zawsze może wiązać się z fatalnymi następstwami dla życia i zdrowia – ostrzegał niedawno w rozmowie z naTemat.pl dr Piotr Ligocki, który kieruje Kliniką Chorób Wewnętrznych 10. Klinicznego Szpitala Wojskowego z Polikliniką w Bydgoszczy.

Szczególnie dotyczy to osób po 65. roku życia, gdy układ immunologiczny już nie działa tak sprawnie, a odporność osłabiona jest także przez inne choroby współistniejące.

Dlatego tak ważne jest szczepienie przeciw pneumokokom osób z tej grupy wiekowej, a nawet młodszych dorosłych już po 50. roku życia, zwłaszcza z upośledzoną odpornością.

