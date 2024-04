O wystąpieniu Sikorskiego w Sejmie mówią na całym świecie. Tak go widzą poza Polską

Szef MSZ Radosław Sikorski wygłosił w czwartek w Sejmie wystąpienie o planach polskiej dyplomacji na 2024 rok. Zostało ono zauważone przez najważniejsze anglojęzyczne, francuskie czy niemieckie media. Zachodni dziennikarze odnotowali m.in., jak duża zamiana zaszła w polskiej dyplomacji po rządach PiS.

Wystąpienie Sikorskiego zauważone na całym świecie. Tak o nim piszą. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

"Polski minister spraw zagranicznych wezwał NATO do zwiększenia gotowości obronnej i powiedział, że jego rząd chce być w centrum procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, starając się przywrócić krajowi pozycję wiarygodnego partnera międzynarodowego w czasie, gdy w Ukrainie szaleje wojna" – czytamy w prestiżowym "Washington Post".

Wystąpienie Sikorskiego zauważone na całym świecie

Z kolei inny amerykański tytuł – Politico podkreśla, że Radosław Sikorski przestrzegał, że Rosja przegra wojnę z NATO, jeśli do takiej by doszło. – To nie my, Zachód, powinniśmy obawiać się starcia z Putinem, ale odwrotnie – cytuje jego słowa znany serwis. Na ten sam aspekt jego wystąpienia zwraca uwagę The Times of India, gdyż i do Azji dotarło sejmowe przesłanie naszego szefa MSZ.

Z kolei nasi zachodni sąsiedni, Niemcy, na łamach Deutsche Welle piszą, że nastąpił "zwrot w polskiej polityce zagranicznej". "Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił podstawowe zasady nowej polityki zagranicznej. Czyniąc to, ostro skrytykował politykę swoich narodowo-konserwatywnych poprzedników skupionych wokół Jarosława Kaczyńskiego" – napisał (skądinąd Polak) Jacek Lepiarz.

Wystąpienie Sikorskiego zauważono też we francuskojęzycznych mediach. "Podczas gdy Moskwa odzyskała przewagę w Ukrainie, oczekując na skutki amerykańskiego planu pomocowego, Polska ostrzegała Rosję przed jakimkolwiek atakiem na jedno z państw NATO" – czytamy w artykule francuskiego portalu Euronews.

Natomiast Belgowie zwrócili uwagę, że "Warszawa chce naprawić swoje relacje z Berlinem i zintensyfikować te z Paryżem". – Warszawa chce naprawić swoje relacje z Niemcami, zniszczone przez poprzedni populistyczny rząd oraz zintensyfikować te z Paryżem, szczególnie w ramach trójstronnej współpracy Trójkąta Weimarskiego – cytuje naszego szefa dyplomacji RTL Info.

Depesze z przemówienia Sikorskiego przygotowały oczywiście też wielkie agencje prasowe takie jak Associated Press czy Reuters.

Duda krytykuje wystąpienie Sikorskiego. Dziwne zachowanie w Sejmie

Wystąpienie, które przypadło do gustu na Zachodzie, nie zachwyciło jednak naszej głowy państwa. Andrzej Duda nie wytrzymał po wystąpieniu Sikorskiego i zorganizował konferencję w Sejmie, w której krytykował szefa polskiej dyplomacji. Jak stwierdził, exposé polityka było "żenujące" i "rozczarowujące".

– Muszę powiedzieć, że ze zdumieniem i dużym rozczarowaniem przyjąłem początek wystąpienia ministra Sikorskiego, który po powiedzeniu, że zasadnicze cele w polityce są realizowane wspólnie, nastąpił atak na politykę poprzedniego rządu – powiedział mediom.

– W moim przekonaniu to absolutnie bezpodstawny atak, w którym było dużo kłamstw, manipulacji. To dzieli Polaków i tworzy niepotrzebny konflikt. Słowa ministra wzbudziły u mnie zwykły niesmak – dodał. Szczegóły opisaliśmy tutaj.

Podczas samego wystąpienia Sikorskiego Duda dziwnie się zachowywał – robił absurdalne miny i sprawiał wrażenie człowieka, który nie umie zachować powagi w takiej sytuacji.

