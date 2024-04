Ksiądz z osiedla, czy popularny kapłan Rafał Główczyński znów zaprasza pod... most. A konkretnie na dyskotekę, która już w najbliższą sobotę odbędzie się pod Mostem Świętokrzyskim w Warszawie.

Ks. Główczyński robi dyskotekę pod mostem w Warszawie. Impreza w sobotę Fot. Adam Burakowski/REPORTER, tiktok.com/@ksiadz_z_osiedla

Ksiądz Rafał Główczyński, salwatorianin, prowadzący w mediach społecznościowych popularny kanał "Ksiądz z osiedla" zaprasza na dyskoteki ewangelizacyjne, które będą się odbywać pod Mostem Świętokrzyskim w Warszawie. Pierwsza z nich, inaugurująca sezon, już jutro, w sobotę 27 kwietnia.

Na swoim koncie duchowny opublikował właśnie krótki film, który opatrzył prostym i wielce wymownym tytułem: "od soboty wracamy z imprezami :)"

Dyskoteki będą kontynuacją przedsięwzięcia zainaugurowanego niemal rok temu. Pierwsza taka impreza zorganizowana przez księdza Główczyńskiego odbyła się 27 maja 2023 roku, w dzień poprzedzający święto Zesłania Ducha Świętego.

– Plan był taki, że nie mieliśmy żadnego planu, spontanicznie poszliśmy z głośnikiem pod Most Świętokrzyski. Wyszło tak, że od tej nocy byliśmy tam co sobotę do początku października – powiedział Główczyński, którego słowa przytacza m.niedziela.pl.

Dyskoteki księdza Główczyńskiego pod Mostem Świętokrzyskim

Zeszłoroczne imprezy cieszyły się dużą popularnością, nie tylko ze względu na możliwość zabawy. Wiele osób skorzystało z możliwości rozmowy z księdzem na tematy życiowe i duchowe, a także przystąpienia do spowiedzi. Niektórzy wyjawiali swoje grzechy po raz pierwszy od wielu lat.

Jeśli zaś chodzi o samą zabawę, dla wielu uczestników atrakcją była choćby możliwość nauki kroków tanecznych w stylu latino, które można było podpatrzeć u członków brazylijskiej wspólnoty Shalom biorących udział w organizacji dyskotek.

Rafał Główczyński wspomina, na każdą z imprez przychodził odziany w habit, a mimo to i tak wiele osób nie dowierzało, że jest duchownym. – Wiele razy musiałem pokazywać swoją legitymacje kapłańską, a i to niektórych nie przekonało – mówi ksiądz, cytowany przez serwis gosc.pl.

Kim jest ksiądz Rafał Główczyński?

Ksiądz Rafał Główczyński opiekuje się Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej. Znany jest w szczególności użytkownikom TikToka. Regularnie tworzy i publikuje treści dla młodych na tematy dotyczące Kościoła katolickiego. Duchowny prowadzi również swój kanał na YouTube, gdzie śledzi go kilkadziesiąt tysięcy osób. Jest też aktywny na Facebooku.

Ze swoimi odbiorcami często dzieli się opowieściami z życia wziętymi. Jak pisaliśmy w naTemat, w połowie marca opublikował w sieci nagranie ze wspomnieniem imprezy w klubie, na której był w przeszłości. Przyznał, że jedna z dziewczyn zapytała go o seks. – Seks jest czymś pięknym, niesamowitym, a my zrobiliśmy z tego jakiś środek do załatwiania różnych rzeczy – powiedział.

Niedawno też ks. Główczyński zabrał głos w sprawie planów rządu dotyczących zmniejszenia liczby lekcji religii w szkołach, a także o przeniesienia tych zajęć na początek lub koniec dnia.

– Jestem w stu procentach przekonany, że to, co przekazuje się na lekcjach religii, jest bardzo ważnym elementem uzupełniającym edukację szkolną i to, co się tam młodym ludziom przekaże, może być pomocne przez całe życie (...) Jakikolwiek by przedmiot nie był, jeżeli uczeń ma do wyboru czas wolny albo iść na lekcje, z czasem zawsze wybiera czas wolny – mówił ksiądz z osiedla.

Z kolei w ubiegłym roku salwatorianin wzbudził potężne emocje i zebrał masę krytycznych komentarzy po tym, jak na TikToku powiedział, że Halloween należy do szatana. – Halloween w biblii szatana jest określone jednym z dwóch najważniejszych świąt satanistów – wyjaśnił.

Czytaj także: https://natemat.pl/546467,ksiadz-z-osiedla-wspomina-dawna-impreze-dziewczyna-zapytala-mnie-o-seks